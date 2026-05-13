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हाई कोर्ट में OBC आरक्षण पर सुनवाई के बीच उबले अभ्यर्थी, महाधिवक्ता कार्यालय पर हंगामा

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में दो दिन से फाइनल हियरिंग. पद होल्ड करने के विरोध में प्रदर्शन.

Madhya pradesh OBC Reservation Hearing
जबलपुर में ओबीसी के चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले की सुनवाई लगातार जारी है. इसमें 90 याचिकाओं में सुनवाई की जा रही है. दूसरी तरफ, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने महाधिवक्ता कार्यालय का घेराव करने की कोशिश. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द आरक्षण का फायदा दिलवाया जाए.

जबलपुर हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई

ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों को लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई शुरू हुई. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में 13 से 15 मई तक इन मामलों की नियमित सुनवाई तय की गई है. ओबीसी आरक्षण से जुड़े करीब 90 प्रकरणों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. एक तरफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग संगठन के साथ सैकड़ों की तादाद में छात्र और अभ्यर्थी महाधिवक्ता कार्यालय पहुंचे.

ओबीसी आरक्षण को लेकर महाधिवक्ता कार्यालय पर हंगामा (ETV BHARAT)

13 फीसदी पद होल्ड करने का विरोध

बालाघाट से आई रुकमा गोपाले का कहना है "पिछले 7 साल से यह मामला चल रहा है और इस दौरान हम लोग थक गए हैं. हम लोगों ने अलग-अलग विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किए थे. हमारा चयन भी हो गया, लेकिन 27% आरक्षण की वजह से 13% पदों पर होल्ड किया गया है. अब हमारे पास केस लड़ने तक के पैसे नहीं बचे हैं. इसलिए हम महाधिवक्ता से यह अपील करने के लिए आए हैं कि वह हाई कोर्ट से अंतरिम राहत की बात करें ताकि केस भले ही चलता रहे लेकिन नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को राहत मिल जाए."

ओबीसी के 13 फीसदी पद होल्ड करने का विरोध (ETV BHARAT)

हाई कोर्ट में प्रवेश करने की कोशिश

प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट परिसर पहुंच गए. वे हाई कोर्ट के भीतर जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर रोक दिया. प्रदर्शनकारी उपेंद्र पटेल का कहना है "राज्य सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण दे चुकी है और इस पर नियुक्तियां करने में सरकार को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जबरन उलझाया जाया जा रहा है." अब लगातार इस मामले की फाइनल हियरिंग की जा रही है. हो सकता है जो फैसला आए, उससे अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का रास्ता साफ हो जाए.

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