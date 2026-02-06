ETV Bharat / state

चार्ज फ्रेम होने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता आरोपी: जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में कहा- ट्रायल कोर्ट चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रकरण पर दूसरी बार संज्ञान नहीं ले सकता है.

जबलपुर हाईकोर्ट
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

February 6, 2026

जबलपुर: आपराधिक प्रकरण में सेशन ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम होने के बाद एक अन्य व्यक्ति को आरोपी बनाए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में आपराधिक पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दायर की गयी थी. याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई की.

'ट्रायल कोर्ट चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रकरण पर दूसरी बार संज्ञान नहीं ले सकता'

हाईकोर्ट के जस्टिस ए. के. सिंह की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि "ट्रायल कोर्ट ने कानून प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है. सेशन ट्रायल कोर्ट ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए चार्ज फ्रेम किये थे. ट्रायल कोर्ट चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रकरण पर दूसरी बार संज्ञान नहीं ले सकता है. ऐसा करना कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल है."

चार्ज फ्रेम होने के बाद आरोपियों की सूची में नाम जोड़ा

छतरपुर के ग्राम मुंडेरी निवासी गणेश प्रसाद मिश्रा तथा उनके पुत्र बबलू मिश्रा की तरफ से दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका में कहा गया था कि लवकुष नगर थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण में सेशन ट्रायल कोर्ट के द्वारा आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करते हुए गवाही निर्धारित की थी. इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष से जितेन्द्र मिश्रा ने उन्हें आरोपी बनाने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया था.

ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए उनके नाम आरोपियों की सूची में जोड़ने के आदेश देते हुए समन जारी कर दिया. आपराधिक प्रकरण में चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों की सूची में उनका नाम जोड़ने तथा समन जारी करना न्यायोचित नहीं है.

परिवार में चुनावी रंजिश का था मामला

याचिका में कहा गया था कि अभियोजन के द्वारा पेश आरोपियों की सूची में उनका नाम नहीं था. पुलिस विवेचना में भी यह पाया गया था कि वह घटनास्थल में मौजूद नहीं थे. चुनावी रंजिश के कारण उन्हें फंसाया गया है. आवेदक बब्बू मिश्रा की पत्नी गांव की सरपंच हैं. शिकायतकर्ता आवेदक गणेश प्रसाद मिश्रा के परिवार के सदस्य हैं.

हाईकोर्ट ने निरस्त किया आदेश

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सेशन कोर्ट ने पहले ही संज्ञान लेते हुए चार्जशीट के साथ अटैच पुलिस दस्तावेज पर विचार करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिये थे और ट्रायल प्रारंभ हो गया था. इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पुन: संज्ञान लेते हुए समन जारी करना कानून प्रक्रिया के तहत नहीं है. कानून के हिसाब से इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है और आदेश को निरस्त किया जाता है.

