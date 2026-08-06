उफनती नदी पर जान की बाजी लगाते बच्चों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट संजीदा, स्कूल और सरकार को नोटिस
स्टाॅप डेम के पिलरों से कूदकर स्कूल जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, स्कूल और सरकार को नोटिस देकर मांगा जवाब. सिद्धार्थ शंकर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 9:40 AM IST|
Updated : August 6, 2026 at 11:08 AM IST
जबलपुर: विदिशा जिले के गुलाबगंज तहसील में बच्चों द्वारा ऊफनती बेतवा नदी पर बने स्टॉप डैम को पार कर स्कूल जाने का वीडिया सामने आया था. छात्र-छात्राओं को जान जोखिम में डालकर स्टाॅप डैम के बने पिलरों पर कूदकर जाने के संबंध में प्रकाशित खबर को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मिलने ने मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
नदी को पार कर स्कूल जा रहे बच्चे
प्रकाशित खबर में स्टॉप डैम के पिलरों से कूदकर स्कूली छात्र द्वारा नदी पार करने की तस्वीर प्रकाशित की गयी थी. प्रकाशित खबर में कहा गया था बेतवा नदी में स्टॉप डेम के लिए बने 9 पिलरों का उपयोग छात्र-छात्राएं स्कूल जाने के लिए करते हैं. शासकीय हाईस्कूल पलोह पहुंचने के लिए स्कूली छात्र रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं. सड़क मार्ग से जाने के लिए उन्हें 10 से 15 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पडता है.
युगलपीठ को याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि, किरमची बंधेरा के माध्यमिक स्कूल को अपग्रेड कर हाई स्कूल में तब्दील करने का प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा गया है. वर्तमान में स्कूल में अस्थाई तौर पर हाई स्कूल में तब्दील कर दो शिक्षकों को नियुक्ति किया गया है. स्टाॅप डैम के दोनों तरफ बेरिकेटिक कर चौकीदार की नियुक्ति की गयी है. न्यायिक अधिकारियों की टीम के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है.
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स्कूल में दो शिक्षक कैसे पढ़ा सकते हैं
युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि, ''अस्थाई तौर पर बनाए गए स्कूल में दो शिक्षक सभी विषय कैसे पढ़ा सकते हैं. इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी. युगलपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ तथा अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा को कोर्ट मित्र अधिवक्ता नियुक्त करते हुए उनसे नदी में पुल बनाने या स्टॉप डैम बनाकर आने जाने के लिए रास्ता बनाने जाने के संबंध में सुझाव मांगे हैं.''
युगल पीठ ने इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी करते हुए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और विदिशा कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट के साथ जवाब प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 21 सितम्बर को निर्धारित की गयी है.