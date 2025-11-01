आरोपी का DNA सैंपल पेश क्यों नहीं किया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का DGP को नोटिस
दुष्कर्म के एक मामले में नर्मदापुरम के तत्कालीन एसपी द्वारा बरती गई लापरवाही पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई. एक माह में मांगी रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 12:18 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी का सैंपल लेने के बावजूद ट्रायल कोर्ट के समक्ष डीएनए रिपोर्ट पेश नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया है. जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने डीजीपी को निर्देशित किया "इस मामले में नर्मदापुरम के तत्कालीन एसपी और महिला जांचकर्ता अधिकारी की भूमिका की जांच करें और 30 दिन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें."
दुष्कर्म के आरोपी को जमानत का लाभ
मामले के अनुसार सिवनी मालवा निवासी राहुल कुछबंधिया की तरफ से दुष्कर्म के अपराध में ट्रायल कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी. अपील में कहा गया "डीएनए टेस्ट के लिए उसका सैंपल लिया गया था परंतु उसकी रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं की गयी." युगलपीठ ने अपीलकर्ता को जमानत का लाभ प्रदान करते हुए अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से नोट किया है.
तत्कालीन एसपी की भूमिका पर सवाल उठाए
हाई कोर्ट ने कहा "डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई." युगलपीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रति पुलिस महानिदेशक को भेजने के निर्देश देते हुए अपने आदेश में कहा है "विवेचना अधिकारी वैशाली उइके ने किसी के प्रभाव में आकर ऐसा किया है और आरोपी को बचाने की कोशिश की गई है".
पुलिस अधिकारी कहीं भी तैनात हो, जांच कराएं
युगलपीठ ने कहा "एसपी कहीं भी पदस्थ हों, उनकी लापरवाही की जांच कराई जाए. हमारे दृष्टिकोण से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की जांच भी आवश्यक है. उन्होंने भी सैंपल भेजते समय दस्तावेजों की सही जांच नहीं की." युगलपीठ ने सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए. इससे पहले भी कई मामलों में पुलिस की भूमिका पर हाई कोर्ट नाराजगी जता चुका है. इस मामले में तत्कालीन एसपी और जांच अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.