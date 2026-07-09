सरकारी आदेश के बिना गैस कनेक्शन पर क्यों रोक, हाईकोर्ट ने BPCL से मांगा जवाब
बीपीसीएल ने घरेलू LPG का नया कनेक्शन देने से किया इनकार, जबलपुर हाईकोर्ट ने बीपीसीएल को नोटिस जारी कर 15 दिन में मांगा जवाब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 7:00 PM IST
जबलपुर: घरेलू एलपीजी गैस का नया कनेक्शन देना बंद किये जाने को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि नए गैस कनेक्शन नहीं दिये जाने के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से कोई अधिसूचना, आदेश व प्रपत्र जारी नहीं किया गया है, इसके बावजूद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और उसके अधिकृत वितरक द्वारा नए कनेक्शन देने से इनकार किया जा रहा है.
हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा कि जब केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, तो उपभोक्ताओं को नये गैस कनेक्शन देने से क्यों रोक लगाई गई है. कोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को 15 दिन में जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है.
केंद्र व राज्य सरकार ने नहीं जारी की थी कोई अधिसूचना
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अनुकृति दीक्षित की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि "भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उनके अधिकृत वितरकों के द्वारा नये गैस कनेक्शन देने से इनकार किया जा रहा है. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश, अधिसूचना व परिपत्र जारी नहीं किया गया है."
क्या कहता है एलपीजी नियंत्रण आदेश, BPCL की दलील
एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत नए गैस कनेक्शन के पंजीयन या वितरण से इनकार प्रतिबंधित गतिविधि है. याचिका की सुनवाई करते हुए बीपीसीएल की तरफ से बताया गया कि "वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और सीमित एलपीजी आपूर्ति के कारण नये कनेक्शन पर अस्थाई तौर पर रोक लगाई गयी है. हमारी प्राथमिकता मौजूदा उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस आपूर्ति बनाए रखना है."
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BPCL को जवाब दाखिल करने के लिए मिला 15 दिन
बीपीसीएल की तरफ से जवाब पेश करने के लिए 15 दिनों का समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राहुल राजपूत तथा बीपीसीएल की तरफ से अधिवक्ता कपिल जैन ने पैरवी की.