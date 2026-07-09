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सरकारी आदेश के बिना गैस कनेक्शन पर क्यों रोक, हाईकोर्ट ने BPCL से मांगा जवाब

सरकारी आदेश के बिना गैस कनेक्शन पर क्यों रोक ( ETV Bharat )

जबलपुर: घरेलू एलपीजी गैस का नया कनेक्शन देना बंद किये जाने को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि नए गैस कनेक्शन नहीं दिये जाने के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से कोई अधिसूचना, आदेश व प्रपत्र जारी नहीं किया गया है, इसके बावजूद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और उसके अधिकृत वितरक द्वारा नए कनेक्शन देने से इनकार किया जा रहा है.

हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा कि जब केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, तो उपभोक्ताओं को नये गैस कनेक्शन देने से क्यों रोक लगाई गई है. कोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को 15 दिन में जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है.

केंद्र व राज्य सरकार ने नहीं जारी की थी कोई अधिसूचना

याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अनुकृति दीक्षित की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि "भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उनके अधिकृत वितरकों के द्वारा नये गैस कनेक्शन देने से इनकार किया जा रहा है. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश, अधिसूचना व परिपत्र जारी नहीं किया गया है."

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