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गिरिबाला सिंह की जमानत पर CBI ने फंसाया पेंच, हाईकोर्ट में 1 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

सीबीआई की ओर से कहा गया कि अभी केस डायरी पेश नहीं कर पाएंगे और जमानत पर आपत्ति के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए. अब अगली सुनवाई में सीबीआई गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका का जवाब और जांच से जुड़े तथ्यों को अदालत के सामने रखेगी. एडवोकेट सुरेंद्र सिंह ने बताया कि "ट्विशा शर्मा की ओर से भी इस मामले में शामिल होने वाले वकील आज तैयार नहीं थे."

हाईकोर्ट में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने अपना पक्ष रखा. जहां उन्होंने तर्क दिया कि गिरिबाला सिंह के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने अपनी बहू ट्विशा को आत्महत्या के लिए उकसाया हो. इसी आधार पर उन्होंने जमानत दिए जाने की मांग की. हालांकि, सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पूरी तैयारी नहीं हो सकी. जांच एजेंसी ने अदालत से अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा.

जबलपुर: मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जहां गिरिबाला सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने अदालत के सामने पक्ष रखा. वहीं सीबीआई ने कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा. जिसके बाद गिरिबाला मंगलवार को गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. मामले में अब एक हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

यह मामला 12 मई 2026 को सामने आया था. भोपाल स्थित ससुराल में ट्विशा शर्मा का शव फंदे से लटका मिला था. इसके बाद उनके मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना और दहेज से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे. मामले की शुरुआती जांच पुलिस और एसआईटी ने की, लेकिन परिवार ने जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की. बाद में मध्य प्रदेश सरकार की सहमति के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया.

मायके पक्ष ने लगाया ससुराल वालों पर आरोप

मामला उस समय और ज्यादा चर्चा में आया, जब ट्विशा की मौत से पहले के आखिरी समय को लेकर सवाल उठे. परिवार के मुताबिक, ट्विशा ने अपनी मां से फोन पर बात की थी और ससुराल में कथित परेशानियों का जिक्र किया था. परिवार का दावा था कि इसके कुछ देर बाद उनका पति कमरे में पहुंचा और फोन कॉल कट गया. हालांकि, इन दावों की पुष्टि जांच एजेंसियों को उपलब्ध डिजिटल और दूसरे सबूतों से करनी है.

जांच का अहम हिस्सा इलेक्ट्रानिक डिवाइस

जांच के दौरान ट्विशा के मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्डिंग और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जांच का अहम हिस्सा बने. सीबीआई ने घटनास्थल पर पहुंचकर सुसाइड सीन को रीक्रिएट भी किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना किन परिस्थितियों में हुई. इस मामले में ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने की अनुमति भी हाईकोर्ट ने दी थी. एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों की टीम ने AIIMS भोपाल में दूसरी पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया की. इसके बाद जांच कई अहम सवालों पर आगे बढ़ी.

22 सितंबर को हो सकती है अगली सुनवाई

अब सबकी नजर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर है. हालांकि कोर्ट ने कोई स्थाई तारीख नहीं दी है, लेकिन 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई हो सकती है. एक तरफ गिरिबाला सिंह की ओर से यह दावा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. वहीं सीबीआई को अपने जवाब में यह बताना होगा कि जांच में उनके खिलाफ अब तक क्या साक्ष्य सामने आए हैं. ऐसे में अगली सुनवाई गिरिबाला सिंह की जमानत के लिहाज से अहम मानी जा रही है.