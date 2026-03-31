बीना विधायक केस में नया मोड़, हाईकोर्ट में निर्मला सप्रे का दावा मैं अभी भी कांग्रेस में हूं
बीना से विधायक निर्मला सप्रे की ओर से हाई कोर्ट में बयान, मैं अभी भी कांग्रेस में हूं, 20 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 10:32 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मंगलवार को सागर के बीना से विधायक निर्मला सप्रे के विरुद्ध नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान हाई कोर्ट के पूछने पर निर्मला सप्रे ने कहा कि मैंने कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ी ही नहीं.
5 मई 2024 को दिखी थीं भाजपा के मंच पर
सागर जिले की बीना विधानसभा से विधायक निर्मला सप्रे ने विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़ा था और उन्होंने जीत भी हासिल की, लेकिन 5 मई 2024 को जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस दौरान निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी की निर्मला सप्रे ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और अब वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है.
उमंग सिंघार ने विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिका दायर की थी
इस घटना के तुरंत बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिका दायर की थी की संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता को समाप्त किया जाए लेकिन जब विधानसभा स्पीकर ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया तो उमंगसिंगर ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी. इस याचिका में उमंग सिंघार ने भारतीय संविधान के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनौती दी है और निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता को समाप्त करने की अपील की थी.
निर्मला सप्रे के एडवोकेट ने कहा सप्रे अभी भी कांग्रेस में ही हैं
इस मामले में 2025 से अभी तक लगातार सुनवाई चल रही है आज इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ के सामने सुनवाई के दौरान एक अजीब बात सामने आई जब निर्मला सप्रे के एडवोकेट ने कहा कि निर्मला सप्रे अभी भी कांग्रेस में ही हैं ऐसी स्थिति में उनकी विधानसभा सदस्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता.
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि "निर्मला सप्रे के मामले में विधानसभा स्पीकर के सामने अभी सुनवाई जारी है. उन्होंने भी कहा की निर्मला सप्रे अभी कांग्रेस में ही हैं."
20 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई
उमंग सिंघार की ओर से एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने बताया कि "वे पहले भी अपनी याचिका में ऐसे कई सबूत पेश कर चुके हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़ दी है और वह भारतीय जनता पार्टी के मंच पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर खड़ी हैं. वहीं निर्मला सप्रे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की विप के दौरान भी मौजूद नहीं रहीं." सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा की केवल सोशल मीडिया पर जारी की गई पोस्ट के आधार पर निर्मला सप्रे की स्थिति को तय नहीं किया जा सकता.
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विभोर खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने यह तर्क रखा है कि यदि निर्मला सप्रे कांग्रेस में ही हैं तो यह याचिका खारिज कर देनी चाहिए. अब इस मामले में अगली तारीख 20 अप्रैल की लगाई गई है.