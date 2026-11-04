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राजभवन से केंद्र सरकार को भेजे दस्तावेजों की प्रतियां RTI के तहत मांगने के लिए नई गाइडलाइन

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत राजभवन द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गये दस्तावेज के संबंध में जानकारी प्रदान करने के संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में आंशिक संशोधन किया है. युगलपीठ ने एकलपीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश में संशोधन करते हुए ये आदेश जारी किए.

पहले रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की सलाह