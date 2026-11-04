राजभवन से केंद्र सरकार को भेजे दस्तावेजों की प्रतियां RTI के तहत मांगने के लिए नई गाइडलाइन
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरटीआई के तहत राजभवन के दस्तावेजों की प्रतियां लेने संबंधी आदेश को किया संशोधित. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 2:17 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत राजभवन द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गये दस्तावेज के संबंध में जानकारी प्रदान करने के संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में आंशिक संशोधन किया है. युगलपीठ ने एकलपीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश में संशोधन करते हुए ये आदेश जारी किए.
पहले रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की सलाह
भोपाल निवासी वन्य प्राणी संरक्षण कार्यकर्ता अजय दुबे की तरफ से सूचना के अधिकार के तहत 12 दिसम्बर 2011 को राजभवन द्वारा केन्द्र सरकार को 1 जनवरी 2011 से भेजी की रिपोर्ट की जानकारी मांगी गयी थी. प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 23 फरवरी 2012 को आवेदन का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा था "अपीलकर्ता पहले संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण करे और उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां मांगें."
दस्तावेज निरीक्षण के लिए भी आवेदन करना होगा
आदेश का पालन नहीं किये जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में साल 2015 में फिर याचिका दायर की गई. इसका निराकरण करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार के तहत नया आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी थी. इसके खिलाफ याचिकाकर्ता की तरफ से अपील दायर की गयी. युगलपीठ ने अपील का निराकरण करते हुए उच्च न्यायालय ने माना "वर्ष 2012 से काफी समय बीत चुका है. इसलिए न्यायहित में एकलपीठ के आदेश में संशोधन करना उचित है."
अपीलकर्ता संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करे. लोक सूचना अधिकारी अपीलकर्ता को संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करेंगे. निरीक्षण के बाद अपीलकर्ता जिन दस्तावेजों की प्रतियां चाहता है, उनका स्पष्ट विवरण देते हुए अलग आवेदन प्रस्तुत कर सकता है. अपीलकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश चंद्र ने पैरवी की.
निर्धारित आयु के बाद भी कुलपति बने हैं
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आयु सीमा बीतने के बावजूद पदस्थ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में यूजीसी के नियम के विपरीत कुलपति बने रहने को असंवैधानिक बताया गया. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने इस बारे में संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जबलपुर निवासी डॉ. सत्येंद्र यादव की तरफ से याचिका दायर की गई है.
याचिका में बीयू कुलगुरु की आयु का उल्लेख
याचिका में कहा गया है "यूजीसी के नियमों के अनुसार कुलपति पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है. वर्तमान कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा की जन्मतिथि एक जुलाई 1956 है. उन्हें 17 नवंबर 2022 को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था. उन्होंने 30 जून 2026 को 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है." याचिका में राज्यपाल कार्यालय द्वारा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति के दौरान 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित किए जाने का भी उल्लेख किया गया है.
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यू-ट्यूबर के खिलाफ एफआईआर निरस्त
गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा की रिपोर्टिंग करने वाले यूट्यूबर को हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने रायसेन के सिलवानी थाने में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के अपराध में दर्ज एफआईआर निरस्त करने के आदेश जारी किये. एकलपीठ ने कहा "वास्तविक घटना या हिंसा की निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग को सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाला अपराध नहीं माना जा सकता. यह संरक्षण तथ्यात्मक रिपोर्टिंग तक सीमित है. पत्रकारिता के नाम पर किसी भी प्रकार की कानूनी छूट नहीं देता." याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पैरवी की।