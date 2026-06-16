OBC आरक्षण मामले में HC की नई बेंच करेगी सुनवाई, 7 सालों से अटका 27% रिजर्वेशन का मुद्दा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नई बेंच करेगी 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में मंगलवार दोपहर को होगी सुनवाई, विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 1:02 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश में लगभग 7 सालों से चल रहे अन्य पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी आरक्षण के मामले में अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है. आज यानि मंगलवार को फिर इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है. ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की कोर्ट में सुना जाएगा. आखिरी बार 15 मई को मामले की सुनवाई हुई थी, जब सभी पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी थी.
ग्रीष्मकालीन अवकाश के पहले लगातार हुई थी सुनवाई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की छुट्टियों के पहले अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मामले की सुनवाई की थी. इस मामले में लगातार 13, 14 और 15 मई को सुनवाई हुई थी, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी. इस मामले को छुट्टियों के बाद 16 जून के लिए नियत किया गया था. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी.
कमलनाथ सरकार के समय शुरू हुआ था आरक्षण का मुद्दा
दरअसल, यह मामला कमलनाथ सरकार के दौरान शुरू हुआ था. जब कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 14% आरक्षण को 27% कर दिया था, लेकिन इसकी वजह से मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर आरक्षण का प्रतिशत 50 से ज्यादा हो गया था. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस में हुए फैसला का उल्लंघन हो रहा था. जिसके तहत किसी भी राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट कर दिया था ट्रांसफर
इसलिए इस मामले में एक साथ कई याचिकाएं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगाई गई. जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी सुना गया, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अंतिम रूप से निपटने के लिए हाईकोर्ट वापस कर दिया था. जिसकी छुट्टियों के पहले लगातार सुनवाई हुई थी. इसमें राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा जाना है. सामान्य वर्ग की ओर से उम्मीदवार अपने एडवोकेट के माध्यम से पक्ष रख रहे हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग की ओर से एडवोकेट्स अपना पक्ष रख रहे हैं.
आखिरी बार 15 मई को सुनवाई में रखी गई थी दलीलें
15 मई को जब इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई थी, तब वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हुई थी और दूसरे अधिवक्ताओं ने भी अपनी बात रखने के लिए समय मांगा था. अधिवक्ता अमन लेखी ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ और एम नागराज मामलों का हवाला देते हुए कहा कि "आरक्षण की कुल सीमा सामान्यतः 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती. उन्होंने दलील दी कि विशेष परिस्थितियों में यह सीमा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में ऐसी विशेष परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है.
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जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की कोर्ट करेगी सुनवाई
अब थोड़ी सी परिस्थिति बदल गई है, ग्रीष्मकालीन अवकाश के पहले इस मामले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सुना था. अभी यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की कोर्ट में सुना जाना है. इस बेंच के सामने यह मामला पहली बार आ रहा है.