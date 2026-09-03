हाई कोर्ट ने बदली फांसी की सजा, अहम टिप्पणी- इंसानी जिंदगी भगवान का अनमोल तोहफा
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने शहडोल जिला अदालत का फैसला बदला. फांसी की सजा को 25 साल कारावास किया. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 3:56 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शहडोल में 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को दी गयी फांसी की सजा को 25 साल के कारावास में तब्दील कर दिया है. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा "इंसान की जिंदगी भगवान का अनमोल तोहफा है. तथ्यों और परिस्थितियों तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून को मद्देनजर अपीलकर्ता की जान आसानी से नहीं ली जानी चाहिए."
3 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या
अभियोजन के अनुसार एक मार्च 2023 की रात शहडोल जिले के खैरहा थाना क्षेत्र के ग्राम छिरहटी में राम नारायण उर्फ भानु धीमर ने पड़ोस की 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी. घटना के समय बच्ची की मां आरोपी की पत्नी के साथ विवाह कार्यक्रम में गयी हुई थी. मां ने घर आने पर देखा कि बच्ची की नाक से खून निकल रहा है और आरोपी शराब के नशे में धुत है. आरोपी ने महिला को धमकी दी कि सभी से कहना कि बच्ची पलंग से गिर गयी है. इसके बाद मां अपनी बेटी को बुढ़ार अस्पताल ले गईं, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर कर दिया गया था.
शहडोल कोर्ट से मिली फांसी की सजा
बच्ची की उपचार के दौरान 7 मार्च 2023 को मौत हो गयी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर में फ्रैक्चर और यौन हमला बताया गया. आरोपी की डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी. जिला न्यायालय ने प्रकरण को दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए आरोपी राम नारायण उर्फ भानु धीमर को फांसी की सजा से दंडित किया था. इसके अलावा उसकी पत्नी पिंकी तथा राजकुमार धीमर को साक्ष्य छुपाने तथा धमकी देने के आरोप में 4-4 साल की सजा से दंडित किया था.
ये फैक्ट आरोपी के पक्ष में पाए गए
जिला न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि के लिए प्रकरण को हाई कोर्ट भेजा था. सजा के खिलाफ आरोपी की तरफ से हाई कोर्ट में अपील दायर की गयी. इस पर सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा "मुख्य आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. दूसरी जाति में शादी करने की वजह से समाज में उसे पहले ही बहिष्कृत माना जाता है. उसके खिलाफ समाज के लिए लगातार खतरा तथा पेशेवर या आदतन अपराधी होने का कोई नहीं सबूत है. उसकी उम्र 32 वर्ष है और उसके सुधार व पुनर्वास की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता."
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आरोपी की पत्नी और दोस्त बरी
हाई कोर्ट ने आदेश में लिखा "ये मामला मामला रेयरेस्ट आफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता." युगलपीठ ने मुख्य आरोपी को दी गयी मौत की सजा को बदलकर 25 साल की उम्रकैद में तब्दील कर दिया. इस दौरान आरोपी को कोई छूट नहीं मिलेगी. युगलपीठ ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी की पत्नी पिंकी और दोस्त राजकुमार को अधीनस्थ अदालत द्वारा दी गई सजा को निरस्त कर दोनों को बरी कर दिया.