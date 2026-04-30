निर्मला सप्रे की विधायकी बचेगी या जाएगी? फैसले की घड़ी नजदीक, सियासी सरगर्मी बढ़ी
बीना से विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस पार्टी में हैं या बीजेपी में? उनकी विधायकी पेंडुलम की भांति घूम रही है. कांग्रेस ने नया मोर्चा खोला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 3:22 PM IST
जबलपुर : बीना से विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून को लेकर मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है. कागजों में निर्मला सप्रे अभी भी कांग्रेस की विधायक हैं. ये अलग बात है कि उनकी गतिविधियां बताती हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं. दलबदल कानून की चपेट में आने से अभी तक निर्मला सप्रे बचती रही हैं. लेकिन अब बहुत जल्द ये तस्वीर साफ होने वाली है कि निर्मला सप्रे की विधायकी बचेगी या जाएगी.
सरकार ने हाई कोर्ट में जानकारी नहीं दी
निर्मला सप्रे पर दलबदल कानून के तहत कार्रवाई किये जाने संबंधित आवेदन की सुनवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने समय प्रदान किया है. इधर मघ्य प्रदेश हाई कोर्ट की युगलपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गयी तिथि के संबंध में जानकारी मांगी. राज्य सरकार इस संबंध में जानकारी पेश नहीं कर सकी है. युगलपीठ ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 18 जून को निर्धारित की है.
निर्मला सप्रे का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत निर्वाचन शून्य घोषित किये जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. साथ ही याचिका में कहा गया "विधायक निर्मला सप्रे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थीं. लोकसभा चुनाव के दौरान 05 मई, 2024 को राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंचकर निर्मला भाजपा में शामिल हो चुकी हैं. इसके बावजूद उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र नहीं दिया है. उनका यह रवैया गैरकानूनी है."
मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के मामले को लेकर आक्रामक है. हाई कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया "विगत 10 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिये हैं." याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने पक्ष रखा.
बीजेपी के मंच पर पहुंची थी निर्मला
साल 2023 में निर्मला सप्रे ने सागर जिले की बीना विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा. वह जीत गईं. चुनाव में कांग्रेस को महज 66 सीटें मिली थीं. साल 2024 में सागर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान वह कांग्रेस के मंच पर पहुंची. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव, तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के हाथों भाजपा का गमछा गले में डलवाया. मंच से यह ऐलान किया गया कि निर्मला सप्रे ने बीजेपी जॉइन कर ली.
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मंच से खुद ही बीजेपी ज्वाइन करने की बात की थी
उस समय सप्रे ने भी कहा "वे बीना के विकास के लिए बीजेपी के साथ आई हैं." लेकिन वह औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता नहीं ले पाईं. इसके बाद विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 7 जुलाई 2024 को सप्रे की विधानसभा अध्यक्ष को सदस्यता खत्म करने का आवेदन दिया. बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा.