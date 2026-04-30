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निर्मला सप्रे की विधायकी बचेगी या जाएगी? फैसले की घड़ी नजदीक, सियासी सरगर्मी बढ़ी

जबलपुर : बीना से विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून को लेकर मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है. कागजों में निर्मला सप्रे अभी भी कांग्रेस की विधायक हैं. ये अलग बात है कि उनकी गतिविधियां बताती हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं. दलबदल कानून की चपेट में आने से अभी तक निर्मला सप्रे बचती रही हैं. लेकिन अब बहुत जल्द ये तस्वीर साफ होने वाली है कि निर्मला सप्रे की विधायकी बचेगी या जाएगी.

सरकार ने हाई कोर्ट में जानकारी नहीं दी

निर्मला सप्रे पर दलबदल कानून के तहत कार्रवाई किये जाने संबंधित आवेदन की सुनवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने समय प्रदान किया है. इधर मघ्य प्रदेश हाई कोर्ट की युगलपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गयी तिथि के संबंध में जानकारी मांगी. राज्य सरकार इस संबंध में जानकारी पेश नहीं कर सकी है. युगलपीठ ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 18 जून को निर्धारित की है.

निर्मला सप्रे का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत निर्वाचन शून्य घोषित किये जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. साथ ही याचिका में कहा गया "विधायक निर्मला सप्रे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थीं. लोकसभा चुनाव के दौरान 05 मई, 2024 को राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंचकर निर्मला भाजपा में शामिल हो चुकी हैं. इसके बावजूद उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र नहीं दिया है. उनका यह रवैया गैरकानूनी है."