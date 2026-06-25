शिवराज के कार्तिकेय ने दिखाया बड़ा दिल, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस बंद
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में राहुल गांधी ने लिखित में खेद जताया तो कार्तिकेय सिंह चौहान ने केस बंद करने का किया आग्रह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 4:54 PM IST
जबलपुर : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस लगाया गया था. मामला साल 2018 का है. राहुल गांधी ने पनामा पेपर में शिवराज सिंह चौहान और कार्तिकेय चौहान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. कार्तिकेय चौहान ने इसे अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए भोपाल की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया. भोपाल कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ समन भी जारी कर चुकी थी. बाद में राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी.
राहुल गांधी ने लिखित में खेद प्रकट किया
शुरुआत में राहुल गांधी की ओर से कोई जवाब नहीं आया था. जब मामला कोर्ट में आगे बढ़ा तो राहुल गांधी को खुद कोर्ट में मौजूद होकर अपने बयान दर्ज करवाने थे. इसके पहले ही राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ताओं ने खेद पत्र कोर्ट में पेश किया. गुरुवार को इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकलपीठ में न्यायमूर्ति प्रमोद अग्रवाल के समक्ष हुई. सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से कहा गया "वर्ष 2018 में चुनावी सभा के दौरान दिया गया बयान गलतफहमी के आधार पर था." उन्होंने अपने बयान पर खेद भी व्यक्त किया.
दोनों पक्षों के बीच विवाद समाप्त
सुनवाई के दौरान कार्तिकेय चौहान की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने लिखित प्रतिक्रिया पेश करते हुए अदालत से मामले को समाप्त करने की प्रार्थना की. उन्होंने कहा "राहुल गांधी द्वारा व्यक्त किए गए खेद को स्वीकार कर लिया गया है और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर विवाद का समाधान हो गया है. दोनों पक्षों की सहमति और अदालत के समक्ष प्रस्तुत बयानों के आधार पर मामले को क्लोज कर दिया गया है. हालांकि, हाईकोर्ट का विस्तृत और औपचारिक आदेश अभी जारी होना बाकी है."
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बयान देने के बाद ही पलट गए थे राहुल गांधी
साल 2018 में कार्तिकेय सिंह पर आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह कहा था "पनामा पेपर में जो नाम सामने आया है, वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं है. वे इस मामले में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मध्य प्रदेश में इतने ज्यादा घोटाले हुए हैं कि उसने उन्हें भ्रमित कर दिया था."