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मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर हाई कोर्ट ने 3 सांसदों को दी चेतावनी, जवाब पेश करने का नोटिस

मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर हाई कोर्ट ने 3 सांसदों को दी चेतावनी ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश में 5 माह पहले हुए राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित सांसदों को अपना पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट ने अंतिम अवसर दिया है. जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "अगली सुनवाई के पूर्व वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो जवाब पेश करने का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा." एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की है.

मीनाक्षी नटराजन ने याचिका में क्या कहा