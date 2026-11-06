मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर हाई कोर्ट ने 3 सांसदों को दी चेतावनी, जवाब पेश करने का नोटिस
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यसभा सांसद तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट के नाम जारी किया नोटिस. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 3:09 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश में 5 माह पहले हुए राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित सांसदों को अपना पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट ने अंतिम अवसर दिया है. जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "अगली सुनवाई के पूर्व वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो जवाब पेश करने का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा." एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की है.
मीनाक्षी नटराजन ने याचिका में क्या कहा
कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन की तरफ से राज्यसभा का नामांकन निरस्त किये जाने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई है. याचिका में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए सांसद तरुण चुग, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में कहा गया है "तेलंगाना में लंबित एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने के आधार पर चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया. तेलंगाना राज्य की जिला न्यायालय ने एक परिवाद की सुनवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी किये थे."
निर्वाचन अधिकारी भी देंगे अपना जवाब
मीनाक्षी नटराजन ने याचिका में कहा "उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर करने के निर्देश दिये थे." सुनवाई दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने कोर्ट को बताया "भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम प्रकरण से हटाने के लिए आवेदन पेश किया गया है. निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है और वे अपना व्यक्तिगत जवाब दाखिल करेंगे."
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा "निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम हटाने के आवेदन पर अलग से आदेश पारित किया जाएगा." याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता राजीव मिश्रा ने पैरवी की.