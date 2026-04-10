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आपराधिक मानहानि मामला: राहुल गांधी की याचिका पर शिवराज सिंह के बेटे को हाईकोर्ट का नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा, मामले में शिकायतकर्ता का पक्ष सुनना भी जरूरी.

DEFAMATION CASE ON RAHUL GANDHI
राहुल गांधी की याचिका पर कार्तिकेय सिंह को नोटिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:54 PM IST

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जबलपुर: आपराधिक मानहानि के मामले में भोपाल जिला न्यायालय द्वारा जारी समन के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता का पक्ष सुनना भी जरूरी है. एकलपीठ ने शिकायतकर्ता व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह को नोटिस जारी किया है.

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय ने एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ लगाई है अपराधिक मानहानि अर्जी

गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ केन्द्रीय मंत्री तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल में आपराधिक मानहानि की कार्यवाही किये जाने की मांग करते हुए अर्जी लगाई थी. आवेदन मे कहा गया था कि 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पनामा पेपर लीक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम शामिल है, जिसके कारण शिकायतकर्ता व उसके परिवार की छवि धूमिल हुई है.

पीएमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2024 को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कर जारी किया था समन

पीएमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2024 को राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कर उनके खिलाफ समन जारी किया था. जिसके खिलाफ राहुल गांधी की तरफ से हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पाया कि मई 2025 से बाद से एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आर्डर शीट रिकॉर्ड में नहीं है.

कोर्ट ने केस की लेटेस्ट स्थिति के लिए कोर्ट की उक्त तारीख के बाद भी सभी आर्डर शीट प्रस्तुत करने के आदेश याचिकाकर्ता देते हुए अनावेदक को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पैरवी की.

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