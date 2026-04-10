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आपराधिक मानहानि मामला: राहुल गांधी की याचिका पर शिवराज सिंह के बेटे को हाईकोर्ट का नोटिस

राहुल गांधी की याचिका पर कार्तिकेय सिंह को नोटिस ( ETV Bharat )