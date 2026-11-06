कटनी के कैमोर में एस्बेस्टस जहरीला कचरे पर हाई कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस
कटनी के कैमोर में फैले औद्योगिक जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई. सभी पक्षों से मांगा जवाब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 3:09 PM IST
जबलपुर : कटनी के कैमोर में दशकों से जमा एस्बेस्टस औद्योगिक कचरे और उससे पैदा हुए स्वास्थ्य संकट को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
10 लाख टन एस्बेस्टस दूषित कचरे का अनुमान
समाजसेवी आशुतोष दीक्षित मनु और कैमोर निवासी गणेश राव की तरफ से दायर याचिका में कहा गया "1934 में कैमोर में एस्बेस्टस फैक्ट्री स्थापित की गई थी. इसके औद्योगिक अपशिष्ट का वर्षों तक आसपास के क्षेत्रों में निस्तारण किया गया." याचिका में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया "10 लाख टन एस्बेस्टस दूषित सतही मिट्टी होने का अनुमान है. रिपोर्ट में लगभग 5.65 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रदूषण और हजारों लोगों के संपर्क में आने की आशंका है. जहरीला कचरा लोगों की जान के लिए खतरा है. लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं."
याचिका में जांच रिपोर्टों का हवाला दिया
हाई कोर्ट को बताया गया "एस्बेस्टस के सूक्ष्म रेशों से एस्बेस्टोसिस, फेफड़ों का कैंसर और मेसोथेलियोमा जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं." याचिका में वर्ष 2013 से आयोजित चिकित्सा शिविरों, जांच रिपोर्टों और सैकड़ों प्रभावितों के मेडिकल रिकार्ड का उल्लेख किया गया है. याचिका में राहत चाही गयी "मिट्टी और हवा के नमूनों की स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच कराई जाए. प्रभावित नागरिकों और पूर्व कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच, उपचार, पुनर्वास तथा नियमानुसार मुआवजा सुनिश्चित किया जाए."
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दूषित कचरे के सुरक्षित निस्तारण की मांग
याचिका में फैक्ट्री के स्वामित्व में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए वर्तमान स्वामित्व वाली कंपनी जुड़ी जिम्मेदारियां निर्धारित करने की मांग की गई. इसके अलावा दूषित कचरे के सुरक्षित निस्तारण और पर्यावरणीय पुनर्स्थापन की समयबद्ध कार्ययोजना बनाने की मांग की गई.