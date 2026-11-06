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कटनी के कैमोर में एस्बेस्टस जहरीला कचरे पर हाई कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस

कैमोर के एस्बेस्टस जहरीला कचरे पर राज्य सरकार को नोटिस ( ETV BHARAT )

जबलपुर : कटनी के कैमोर में दशकों से जमा एस्बेस्टस औद्योगिक कचरे और उससे पैदा हुए स्वास्थ्य संकट को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

10 लाख टन एस्बेस्टस दूषित कचरे का अनुमान