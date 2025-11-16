ETV Bharat / state

मॉप-अप राउंड में मेडिकल सीट पाने वाले छात्रों को हाईकोर्ट से झटका, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं मिलेगा मौका

जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा, प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नहीं दे सकते नियमों को चुनौती. याचिकाकर्ता छात्रों को काउंसलिंग के पहले ही थी नियमों की.

JABALPUR HIGH COURT
जबलपुर हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: हाईकोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड में सीट पाने वाले छात्रों की तरफ से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती. काउंसलिंग के पहले याचिकाकर्ता छात्रों को नियम की जानकारी थी.

भोपाल निवासी रिधि चंचनी, जय जैन की तरफ से दायर की गई थी याचिका

भोपाल निवासी रिधि चंचनी, जय जैन सहित अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मेडिकल काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सीट आवंटित की गई थी. इसके बाद उन छात्रों को आवंटित की गई सीट निरस्त कर दी गई. याचिकाकर्ताओं को भी मॉप-अप राउंड में सीट आवंटित हुई थी. मॉप-अप राउंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सीट आवंटित नहीं की जाती तो मेरिट के आधार पर उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज में सीट प्राप्त होती. याचिका में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उन्हें शामिल होने की अनुमति देने की मांग की गई थी.

याचिका को खारिज करते हुए युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, तो शैक्षणिक सत्र में और देरी होने की संभावना है. याचिकाकर्ताओं ने पहले तीन दौर में सीट पहले ही सुरक्षित कर ली हैं, उन्हें रिक्तियों के दौर में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती. याचिकाकर्ता ने पूरी चयन प्रक्रिया में भाग लिया और नियम से अवगत थे. यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रक्रिया समाप्त होने के बाद नियमों को चुनौती नहीं दे सकते हैं.

सर्वोच्च न्यायालय में दायर करेंगे एसएसपी

याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने बताया कि इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की जाएगी. हमारी मांग है कि काउंसिलिंग में मैरिट को प्राथमिकता दी जाना चाहिए.

TAGGED:

MADHYA PRADESH HIGH COURT
MEDICAL COUNSELLING MOP UP ROUNDS
JABALPUR NEWS
CHIEF JUSTICE SANJEEV SACHDEVA
JABALPUR HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में खुराक की कमी! बढ़ रहा मांसाहारी जानवरों का कुनबा

हाईकोर्ट में बिश्नोई समाज ने दिखाए काले हिरण का शिकार करता वीडियो, आरोपी की जमानत खारिज

बुरहानपुर में खत्म हुई SIR की टेंशन, युवाओं ने मदद के लिए लगा दिया कैंप, नहीं कटेगा नाम!

सिंगरौली में चोरों का भारी कांड, रातों-रात गायब कर दिया कमर्शियल प्लाजा की रेलिंग और शटर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.