ETV Bharat / state

मॉप-अप राउंड में मेडिकल सीट पाने वाले छात्रों को हाईकोर्ट से झटका, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं मिलेगा मौका

जबलपुर: हाईकोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड में सीट पाने वाले छात्रों की तरफ से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती. काउंसलिंग के पहले याचिकाकर्ता छात्रों को नियम की जानकारी थी.

भोपाल निवासी रिधि चंचनी, जय जैन की तरफ से दायर की गई थी याचिका

भोपाल निवासी रिधि चंचनी, जय जैन सहित अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मेडिकल काउंसलिंग के मॉप-अप राउंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सीट आवंटित की गई थी. इसके बाद उन छात्रों को आवंटित की गई सीट निरस्त कर दी गई. याचिकाकर्ताओं को भी मॉप-अप राउंड में सीट आवंटित हुई थी. मॉप-अप राउंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सीट आवंटित नहीं की जाती तो मेरिट के आधार पर उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज में सीट प्राप्त होती. याचिका में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उन्हें शामिल होने की अनुमति देने की मांग की गई थी.