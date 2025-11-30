ETV Bharat / state

सीधी कलेक्टर ने हलफनामे नहीं दी जानकारी, जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाया दस हजार का जुर्माना

सीधी कलेक्टर के हस्ताक्षर से जबलपुर हाईकोर्ट में पेश किये गये हलफनामे में आदेश जारी करने के संबंध में नहीं दी गई थी कोई जानकारी.

JABALPUR HIGH COURT
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
Published : November 30, 2025 at 6:30 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के अवार्ड की राशि घटाने के लिए दूसरा आदेश पारित करने के संबंध में सीधी कलेक्टर से हलफनामा दाखिल करने को कहा था. सीधी कलेक्टर ने द्वारा मांगी गई जानकारी का उल्लेख पेश हलफनामा में नहीं किया था. जिसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था.

कलेक्टर ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर गलती स्वीकार की. जिस पर जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर पर दस हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाते हुए संबंधित विषय पर जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए हैं.

सीधी निवासी सीता सिंह की तरफ से दायर की गई थी याचिका

भूमि अधिग्रहण की अवार्ड राशि 1 करोड़ 10 लाख 52 हजार रुपये को घटाकर 5 लाख 40 हजार रुपये किये जाने को चुनौती देते हुए सीधी निवासी सीता सिंह की तरफ से याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरा आदेश जारी कर अवॉर्ड राशि में कटौती की गई, जो विधि सम्मत नहीं है.

याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अवार्ड घटाने को लेकर दूसरा आदेश पारित करने के संबंध में कलेक्टर से हलफनामा मांगा था. सीधी कलेक्टर के हस्ताक्षर से पेश किये गये हलफनामे में दूसरा आदेश जारी करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. जिसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने सीधी कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था.

एकलपीठ के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफीनामा पेश किया

आदेश का परिपालन करते हुए सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी एकलपीठ के सामने पेश हुए. उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफीनामा पेश किया. एकलपीठ ने माफीनामा स्वीकार करते हुए उन पर दस हजार रुपये की व्यक्तिगत कॉस्ट लगाते हुए अवार्ड के संबंध में दूसरा आदेष पेष करने के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये है.

MADHYA PRADESH HIGH COURT
JUSTICE VISHAL MISHRA
FINE ON SIDHI COLLECTOR
JABALPUR NEWS
JABALPUR HIGH COURT

