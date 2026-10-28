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जबलपुर हाई कोर्ट में अंडरगारमेंट्स में पेश हुए संयुक्त संचालक, बेड पर लेटे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग

जबलपुर हाई कोर्ट ( ETV BHARAT )

जबलपुर : अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश की हरकत देख सभी लोग दंग रह गए. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए हो रही थी. इसी दौरान संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये अंडरगारमेंट्स पहनकर हाई कोर्ट के समक्ष पेश हुए. हाई कोर्ट जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने अनुचित वेशभूषा में उपस्थित नहीं होने पर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही एकलपीठ ने राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश भी जारी किए.

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