जबलपुर हाई कोर्ट में अंडरगारमेंट्स में पेश हुए संयुक्त संचालक, बेड पर लेटे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग
संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश ने पहले हाई कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया. फिर शर्मनाक हरकत की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:45 PM IST
जबलपुर : अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश की हरकत देख सभी लोग दंग रह गए. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए हो रही थी. इसी दौरान संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये अंडरगारमेंट्स पहनकर हाई कोर्ट के समक्ष पेश हुए. हाई कोर्ट जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने अनुचित वेशभूषा में उपस्थित नहीं होने पर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही एकलपीठ ने राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश भी जारी किए.
भूमि उपयोग की श्रेणी पर आपत्ति
मामले के अनुसार मेसर्स जी.एस.बी. कंस्ट्रक्शन ने जबलपुर के गोरखपुर स्थित भूमि उपयोग के मद परिवर्तन किये जाने को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया "संबंधित जमीन को मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र के रूप में दर्ज है. गलती से उसे औद्योगिक भूमि दर्ज कर दिया गया. भूमि के नक्शे और प्रकृति में सुधार की अनुशंसा 3 अक्टूबर 2025 को ही जबलपुर से भोपाल स्थित विभागीय कार्यालय भेजी जा चुकी थी."
हाई कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया
हाई कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को पोर्टल के माध्यम से सुधार आवेदन देने का निर्देश दिये थे. हाई कोर्ट ने संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश को 7 दिन के भीतर आवेदन अपलोड कराने और 4 सप्ताह में निर्णय लेने के आदेश जारी किए थे. आदेश का पालन नहीं होने के कारण अवमानना याचिका दायर की गयी. हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे. रिपोर्ट पेश नहीं करने पर उपस्थित रहने के आदेश जारी किये थे.
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बिस्तर पर लेटकर ही कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल
याचिका की सुनवाई के दौरान कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश भोपाल अमित कुमार गजभिये इस दौरान बिस्तर में लेटकर अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए अंडरवियर में दिखाई दिये.