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मध्य प्रदेश में स्ट्रीट डॉग्स पर कंट्रोल करने अब तक क्या काम हुए? हाई कोर्ट में सरकार की स्टेटस रिपोर्ट

स्ट्रीट डॉग्स मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक शहरों के साथ ही कस्बों व गांवों में भी बढ़ रहा है. लगातार डॉग बाइट के केस आ रहे हैं. स्ट्रीट डॉग्स को लेकर दायर याचिकाओं की हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी गाइडलाइन के अनुसार किये गये कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ के समक्ष पेश की गयी.

स्ट्रीट डॉग मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन