मध्य प्रदेश में स्ट्रीट डॉग्स पर कंट्रोल करने अब तक क्या काम हुए? हाई कोर्ट में सरकार की स्टेटस रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई. सरकार ने प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 1:48 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक शहरों के साथ ही कस्बों व गांवों में भी बढ़ रहा है. लगातार डॉग बाइट के केस आ रहे हैं. स्ट्रीट डॉग्स को लेकर दायर याचिकाओं की हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी गाइडलाइन के अनुसार किये गये कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ के समक्ष पेश की गयी.
स्ट्रीट डॉग मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए चिंता व्यक्त की थी. सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक खेल परिसर, रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों को चिह्नित कर आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के निर्देश दिये थे. सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों को इन जगहों का समय-समय पर निरीक्षण करने को कहा था. इसके अलावा जिन डॉग्स को रैबीज है या रैबीज होने का संदेह है, उन्हें शेल्टर होम में रखने के निर्देश दिये थे. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी हाई कोर्ट को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करने के निर्देश भी दिये थे.
सभी पक्षों से सहमति बनाने की कोशिश
हाई कोर्ट पूर्व में भोपाल में कुत्ते द्वारा बच्ची पर हमला किये जाने की घटना को संज्ञान लेते हुए सुनवाई जनहित याचिका के रूप में हो रही है. डॉग्स बाइट की अन्य याचिकाएं भी दायर की गयी हैं. युगलपीठ में मंगलवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सरकार ने युगलपीठ को बताया "सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सभी पक्षों की आपसी सहमति से इस समस्या के निदान के लिए एक मॉडल तैयार का निर्णय लिया है."
स्ट्रीट डॉग्स की समस्या कस्बों व गांवों में भी
इस दौरान याचिकाकर्ता की अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान बताया "सिर्फ प्रदेश के बड़े शहरों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत कार्य किया जा रहा है. यह समस्या गांव-कस्बों तक फैली हुई है. इस बारे में ठोस कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है." सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रायन डिसल्वा तथा अधिवक्ता अनुराग गोहिल उपस्थित हुए.
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महाधिवक्ता कार्यालय में अधिवक्ताओं की नियुक्ति का मामला
एक अन्य मामले में हाई कोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ के समक्ष सरकार की तरफ से मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया.
युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 18 नवम्बर को निर्धारित की है. हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के संयुक्त सचिव योगेश सोनी ने ये याचिका दायर की है. युगलपीठ ने सरकार को निर्देशित किया है "नियुक्तियों से संबंधित चयन प्रक्रिया का पूरा मूल रिकार्ड पेश किया जाये." याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की.