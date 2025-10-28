ETV Bharat / state

पदोन्नित में आरक्षण की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फिर सुनवाई, आंकड़े बेहतर करके लाए सरकार

मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का पेच नहीं सुलझा. अब सरकार के और बेहतर आंकड़ों के साथ 12 नवंबर को फिर होगी सुनवाई.

reservation promotions hearing
पदोन्नित में आरक्षण की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फिर सुनवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 5:37 PM IST

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक बार फिर पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई हुई. इस बार भी सरकार के आंकड़ों से हाई कोर्ट के जज संतुष्ट नजर नहीं आए. सरकार की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए, उस पर हाई कोर्ट का कहना था "इससे नए संकट खड़े हो जाएंगे. यदि ऐसी स्थिति में आरक्षण लागू किया गया तो जिन्हें पहले से पदोन्नत किया है, वह कहां जाएंगे." अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी.

सरकार ने केवल एक विभाग का आंकड़ा पेश किया

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेश कौशिक ने प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में अपनी बात रखी. एडवोकेट नरेश कौशिक ने बताया "कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत सरकार के आंकड़ों के साथ हुई. सरकार की ओर से एक विभाग का आंकड़ा पेश किया गया, जिसमें सभी पद एससी और एसटी वर्ग के अधिकारियों से भरे हुए थे."

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेश कौशिक (ETV BHARAT)

जैसे ही यह रिपोर्ट रखी गई तो हाई कोर्ट के जज ने सरकारी वकील से पूछा "जब सभी महत्वपूर्ण पदों पर आरक्षित वर्ग के अधिकारी पदस्थ हैं तो ऐसी स्थिति में यदि आप प्रमोशन में आरक्षण देंगे तो पदोन्नत अधिकारियों का क्या होगा. क्योंकि तब आपको इनमें से कुछ लोगों को हटाना होगा."

सरकार अपने आंकड़े दुरुस्त करके लाए

हाई कोर्ट ने कहा "जब सभी पदों पर आरक्षित वर्ग के ही अधिकारी बैठे हैं तो फिर आरक्षण की क्या जरूरत है." जैसे ही सरकारी वकील कोई दूसरी बात करना शुरू करता कोर्ट ने आदेश दिया "पहले आप अपने आंकड़े सही ढंग तैयार करके लाइए." एडवोकेट नरेश कौशिक ने बताया "हम संविधान में अनुच्छेद 14 की बात कर रहे हैं, जिसमें सभी को समानता का अधिकार है."

यह बात सही है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की बात कही गई है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2006 की आदेश के अनुसार इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस जाति के व्यक्ति को आरक्षण दिया जा रहा है कहीं वह जाति अब क्रीमीलेयर में तो नहीं आ गई है.

आखिर कहां फंस रहा है पेच

नियुक्ति के दौरान आरक्षण देना आरक्षण की सामान्य नियमों के तहत है लेकिन पदोन्नति में आपको यह भी देखना है कि कहीं पदोन्नति की वजह से किसी दूसरे काबिल व्यक्ति का हक तो नहीं मारा जा रहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार "पदोन्नति में आरक्षण में भी 50% की सीमा रखी गई थी. कोर्ट ने सरकार से इन सब विषयों को ध्यान में रखकर जानकारी इकट्ठे करने के लिए कहा है."

जब तक सरकार 2006 के नागराज बनाम केंद्र सरकार मामले की तीन शर्तों के आधार पर आंकड़े कोर्ट के सामने पेश नहीं करती, तब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं होगा. पदोन्नति में आरक्षण की 2025 की नीति में यदि सब कुछ स्पष्ट होता तो कोर्ट को फैसला करने में सरलता होती लेकिन जल्दबाजी में बने यह नीति कोर्ट में सही ढंग से अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा रही है.

