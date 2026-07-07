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प्रमोशन में आरक्षण मामला, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 13 जुलाई को होगी सुनवाई

जबलपुर: प्रमोशन में आरक्षण संबंधी याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल को बताया गया कि मौखिक आदेश के बावजूद भी सरकार प्रमोशन लिस्ट जारी कर रही है. सरकार के द्वारा विभिन्न विभाग में प्रमोशन के लिए डीपीसी करवाई जा रही है. जिसके कारण प्रशासनिक जटिलता बढ़ सकती है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद इस संबंध में फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की है.

भोपाल निवासी स्वाति तिवारी और अन्य की तरफ से प्रमोशन में आरक्षण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि पुरानी और नई प्रमोशन पॉलिसी में कोई अंतर नहीं है. याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में मौखिक रूप से नई प्रमोशन पॉलिसी लागू नहीं किये जाने की जानकारी दी गई थी.

प्रकरण में महाधिवक्ता करेंगे पैरवी

याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रकरण में महाधिवक्ता पैरवी करेंगे, जो वर्तमान में इंदौर में हैं. उनकी तरफ से याचिका पर सुनवाई बढ़ाए जाने का आग्रह किया गया. याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि महाधिवक्ता के द्वारा हाईकोर्ट में आश्वासन के बावजूद भी सरकार ने कुछ विभागों की प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी है. इसके अलावा प्रमोशन के लिए डीपीसी की प्रक्रिया भी जारी है. प्रमोशन दिये जाने के कारण कई जटिलताएं हो सकती हैं.

13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

अजाक्स की तरफ से बताया गया कि हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर रोक लगाने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है. युगलपीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा और आजाक्स की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने पैरवी की.