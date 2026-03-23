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OBC आरक्षण पर फैसले की घड़ी नजदीक, हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को दी 15 अप्रैल डेडलाइन

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में फिर हाई कोर्ट में सुनवाई. याचिकाओं पर अगली सुनवाई 02 अप्रैल को.

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ओबीसी आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 7:46 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से घूमकर फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के संबंधित दायर एसएलपी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वापस भेजते हुए सुनवाई के निर्देश दिये थे.

ओबीसी आरक्षण के पक्ष तथा विपक्ष में दायर याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ द्वारा की गई. युगलपीठ ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को निर्देशित किया है "याचिका संबंधित दस्तावेज 15 अप्रैल से पूर्व हाईकोर्ट दायर करें." याचिका पर अगली सुनवाई 2 अप्रैल को निर्धारित की गयी है.

ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के पक्ष तथा विपक्ष में हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गयी थीं. हाई कोर्ट ने कुछ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने पर रोक लगा दी थी. दायर याचिका में कहा गया था "सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी तथा मराठा आरक्षण के संबंध में दायर याचिकाओं में स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये.'

3 माह में मामले का निराकरण का आदेश

कुछ याचिकाओं में याचिकाओं में फार्मूला 87: 13 को चुनौती देते हुए 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर आपत्ति की गयी थी. पक्ष में दायर की गयी याचिकाओं में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की गयी थी. याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया "सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर सभी एसएलपी को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट वापस भेज दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किये हैं कि प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन करते हुए 3 माह में निराकरण किया जाये. दो माह का समय गुजर गया है."

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को निर्देश

युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों के अधिवक्ता को निर्देशित किया है "प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज दायर करें." रजिस्ट्री को निर्देशित किया है "ओबीसी आरक्षण के समस्त मामले की संयुक्त सुनवाई 2 अप्रैल को लिस्ट की जाये." आरक्षण के विरोध में दायर याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी तथा प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह तथा हस्ताक्षेपकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने पैरवी की.

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