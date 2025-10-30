ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस, मऊगंज हिंसा की स्टेटस रिपोर्ट मांगी

रीवा से सटे मऊगंज जिले के गड़रा गांव में बीते मार्च में हुई हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई.

Mauganj violence
हाई कोर्ट ने मऊगंज हिंसा की स्टेटस रिपोर्ट मांगी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में मऊगंज हिंसा की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले की सीबीआई जांच करवाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये हैं.

मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को

युगलपीठ ने इस मामले में संबंधित लोगों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 19 नवम्बर को निर्धारित की है. मामले के अनुसार रीवा के हनुमना निवासी पूर्व विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना की तरफ से ये याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया है "मऊगंज के ग्राम गड़रा में आदिवासी परिवारों की भूमि खाली कराने को लेकर भू-माफिया ने मारपीट की थी. इसके बाद मामले ने हिंसक रूप ले लिया था. इस दौरान जमकर उपद्रव हुआ था. ड्यूटी पर तैनात एक एएसआई की भी मौत हो गई थी."

कई लोगों की हत्या का आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है " माफियाओं ने कई आदिवासी लोगों की हत्या कर दी. इतना ही नहीं एक ही परिवार के 03 लोगों ने जान दे दी. इन मौतों पर सवाल हैं. हिंसा में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हुई थी, वहीं करीब डेढ से दो सौ आदिवासी परिवार अपना घर बार छोडक़र गायब हो गये. उनका अब तक कुछ पता नहीं चला है. इस बारे में संबंधित अधिकारियों से लेकर उच्चाधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई."

गृह विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी को नोटिस

याचिका में गृह विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी, आईजी रीवा, कलेक्टर व एसपी मऊगंज, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव व सीबीआई को पक्षकार बनाया गया है. याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने ये आदेश जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ अधिवक्ता काजी फखरुद्दीन ने पैरवी की.

TAGGED:

MADHYA PRADESH HIGH COURT
MP HC NOTICE GOVERNMENT
MP HC DEMAND STATUS REPORT
NOTICE TO MP DGP
MAUGANJ VIOLENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

1 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का विंटर सेशन, 5 दिन चलेगा सत्र

जिला शिक्षा अधिकारी का गंदी गालियों वाला ऑडियो! बवाल मचा तो बताया AI जनरेटेड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.