मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस, मऊगंज हिंसा की स्टेटस रिपोर्ट मांगी
रीवा से सटे मऊगंज जिले के गड़रा गांव में बीते मार्च में हुई हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 1:08 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में मऊगंज हिंसा की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले की सीबीआई जांच करवाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये हैं.
मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को
युगलपीठ ने इस मामले में संबंधित लोगों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 19 नवम्बर को निर्धारित की है. मामले के अनुसार रीवा के हनुमना निवासी पूर्व विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना की तरफ से ये याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया है "मऊगंज के ग्राम गड़रा में आदिवासी परिवारों की भूमि खाली कराने को लेकर भू-माफिया ने मारपीट की थी. इसके बाद मामले ने हिंसक रूप ले लिया था. इस दौरान जमकर उपद्रव हुआ था. ड्यूटी पर तैनात एक एएसआई की भी मौत हो गई थी."
कई लोगों की हत्या का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है " माफियाओं ने कई आदिवासी लोगों की हत्या कर दी. इतना ही नहीं एक ही परिवार के 03 लोगों ने जान दे दी. इन मौतों पर सवाल हैं. हिंसा में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हुई थी, वहीं करीब डेढ से दो सौ आदिवासी परिवार अपना घर बार छोडक़र गायब हो गये. उनका अब तक कुछ पता नहीं चला है. इस बारे में संबंधित अधिकारियों से लेकर उच्चाधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई."
गृह विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी को नोटिस
याचिका में गृह विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी, आईजी रीवा, कलेक्टर व एसपी मऊगंज, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव व सीबीआई को पक्षकार बनाया गया है. याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने ये आदेश जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ अधिवक्ता काजी फखरुद्दीन ने पैरवी की.