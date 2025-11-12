ETV Bharat / state

प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार नहीं पेश कर पाई आंकड़े

प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई. बुधवार को हुई सुनवाई में आरक्षित वर्ग के याचिकाकर्ताओं के तर्कों पर जज ने जताई नाराजगी.

HC HEARING RESERVATION IN PROMOTION
प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 7:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बुधवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सरकार आज भी कोर्ट में आंकड़े पेश नहीं कर पाई. आज की सुनवाई में अजाक्स और दूसरे आरक्षित वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई रुकवाने की कोशिश की. इस पर हाईकोर्ट ने इन सभी की आपत्तियों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें खारिज करते हुए सुनवाई को जारी रखा. गुरुवार को फिर इस मामले में सुनवाई की जाएगी और यह लगातार जारी रहेगी.

प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई

प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे पर 12 नवंबर को एक बार फिर सुनवाई हुई. सुनवाई शुरू होती कि इसके पहले ही इस मामले से जुड़े 2 प्रतिवादी अजाक्स संगठन और दूसरी रिजर्व कैटेगरी के लिए पैरवी करने वाले वकीलों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की की सुप्रीम कोर्ट में जब आरबी राय का प्रकरण लंबित है तो इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नहीं हो सकती.

प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर वकील ने रखा पक्ष (ETV Bharat)

प्रतिवादी के तर्क पर हाईकोर्ट जज नाराज

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती. इस बात से हाईकोर्ट के जज गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है फिर इसे सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही तय होने दिया जाए. इस बीच मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पक्ष रख रहे महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और एडवोकेट वैद्यनाथन ने कहा कि आप इन लोगों की बात नहीं सुनिए और कोर्ट की सुनवाई जारी रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लंबित हैं, उनके तथ्य और मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के नए नियम बिल्कुल अलग-अलग हैं.

प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर वकील ने रखा पक्ष

इस मामले में पैरवी करने वाले वकील अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि "उन्होंने अपना पक्ष रखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि 1992 में इंदिरा साहनी मामले में पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था. उसके बाद सरकार ने संविधान संशोधन किया लेकिन इन संविधान संशोधनों के बाद भी जब 2006 में दोबारा नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कई पैरामीटर तय किए गए थे.

जिनमें पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कहा गया था कि आरक्षण में ऐसी नीति होनी चाहिए कि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का हक ना छीना जाए. क्रीमी लेयर का भी ध्यान रखा जाए. जिस जाति के व्यक्ति को आरक्षण की बात कही जा रही है उस जाति का वर्तमान स्टेटस क्या है, इस पर भी ध्यान दिया जाए. राज्य में उस जाति के कितने लोग हैं और उनका शासन में कितना प्रतिनिधित्व है इसको भी देखा जाए."

'नई पदोन्नति नीति में पैरामीटर का नहीं रखा ध्यान'

एडवोकेट अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि "सरकार की नई पदोन्नति नीति में आरक्षण को लेकर सभी पैरामीटर को ध्यान में नहीं रखा गया है. इसलिए नई नीति असंवैधानिक है. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वह इन पैरामीटर पर तैयारी करके आंकड़ा तैयार करें. जब तक कोर्ट को पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक पदोन्नति में आरक्षण की राह खुलने वाली नहीं है."

'सरकार ने पेश नहीं किया आंकड़ा'

एडवोकेट अमोल श्रीवास्तव का कहना है कि "आज भी पदोन्नति में आरक्षण के मामले में सरकार की ओर से कोई ऐसा आंकड़ा पेश नहीं किया गया. जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आरक्षित वर्ग के लोगों का वर्तमान सरकार में क्या स्टेटस है और वह किन-किन विभागों में उच्चतम स्तर पर बैठे हुए हैं."

TAGGED:

MADHYA PRADESH HIGH COURT
PROMOTION IN RESERVATION PETITION
JABALPUR HIGH COURT NEWS
MP GOVT NEW PROMOTION POLICY
HC HEARING RESERVATION IN PROMOTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एक और सनातनी हिंदू यात्रा वृंदावन तक, आतंकवाद के विरोध में हिन्दू महासभा की हुंकार

महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन में 'पाक जिंदाबाद' और 'ब्लास्ट' लिखे नारे से हड़कंप, गाड़ी की जांच

राजगढ़ में दूध का दूध पानी का पानी, मिल्क में मिली यूरिया, चलता फिरता लैब खोल रहा है पोल

जबलपुर में आर्मी की मैराथन, कोई भी हो सकता है शामिल, पुरस्कारों की होगी बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.