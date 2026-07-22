ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सलाह- सायबर क्राइम रोकने केंद्रीय स्तर पर एजेंसी बनाना आवश्यक

जबलपुर : सायबर धोखाधड़ी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी ने कहा "ऐसे अपराधों को रोकने के लिए केंद्रीकृत प्रभावी संस्थागत ढांचा आवश्यक है. सायबर क्राइम के एक मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार के दो सचिव, तीन राज्यों के डीजीपी, मध्य प्रदेश के विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य जांच अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने के आदेश जारी किए.

असम पुलिस की तत्परता की सराहना

हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा "असम पुलिस ने जांच में तत्परता दिखाई. मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की गई जांच बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी है. जांच करने वाली मशीनरी चिंताजनक रूप से सुस्त गति से काम करती दिखती है. इस तरह की देरी से असरदार जांच का मकसद ही खत्म हो जाता है और धोखाधड़ी से गई रकम की रिकवरी की संभावना काफी कम हो जाती है."

याचिका में पुलिस की जांच को चुनौती

हाई कोर्ट में जबलपुर गोराबाजार निवासी चित्रकला मित्रा की तरफ से दायर याचिका में सायबर ठगी के मामले में पुलिस जांच को चुनौती दी गयी. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय तथा गोराबाजार थाना प्रभारी को तलब किया. पुलिस अधीक्षक ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताया "शिकायत मिलते ही प्रकरण सायबर सेल को भेज दिया गया था. विभिन्न बैंकों की नोडल एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने में 3 से 5 दिन लग जाते हैं. कई प्रकरण में अन्य राज्यों की पुलिस से सहयोग लेना पड़ता है, जिस कारण जांच में देरी होती है."

जबलपुर एसपी ने सुनवाई में ये तर्क दिए

जबलपुर एसपी ने बताया "आरोपियों तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसी को संबंधित प्लेटफॉर्म से आईपी लॉग, सब्सक्राइबर विवरण और अन्य तकनीकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है. इस बीच आरोपी अपना ठिकाना बदल देते हैं, धनराशि स्थानांतरित कर देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटा देते हैं." एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए असम, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के डीजीपी को भी तलब किया था.