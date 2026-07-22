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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सलाह- सायबर क्राइम रोकने केंद्रीय स्तर पर एजेंसी बनाना आवश्यक

सायबर फ्रॉड की जांच करने में हाई कोर्ट ने की असम पुलिस की तारीफ. मध्य प्रदेश पुलिस पर सख्त टिप्पणी.

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 2:11 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 2:40 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर : सायबर धोखाधड़ी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी ने कहा "ऐसे अपराधों को रोकने के लिए केंद्रीकृत प्रभावी संस्थागत ढांचा आवश्यक है. सायबर क्राइम के एक मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार के दो सचिव, तीन राज्यों के डीजीपी, मध्य प्रदेश के विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य जांच अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने के आदेश जारी किए.

असम पुलिस की तत्परता की सराहना

हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा "असम पुलिस ने जांच में तत्परता दिखाई. मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की गई जांच बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी है. जांच करने वाली मशीनरी चिंताजनक रूप से सुस्त गति से काम करती दिखती है. इस तरह की देरी से असरदार जांच का मकसद ही खत्म हो जाता है और धोखाधड़ी से गई रकम की रिकवरी की संभावना काफी कम हो जाती है."

याचिका में पुलिस की जांच को चुनौती

हाई कोर्ट में जबलपुर गोराबाजार निवासी चित्रकला मित्रा की तरफ से दायर याचिका में सायबर ठगी के मामले में पुलिस जांच को चुनौती दी गयी. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय तथा गोराबाजार थाना प्रभारी को तलब किया. पुलिस अधीक्षक ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताया "शिकायत मिलते ही प्रकरण सायबर सेल को भेज दिया गया था. विभिन्न बैंकों की नोडल एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने में 3 से 5 दिन लग जाते हैं. कई प्रकरण में अन्य राज्यों की पुलिस से सहयोग लेना पड़ता है, जिस कारण जांच में देरी होती है."

जबलपुर एसपी ने सुनवाई में ये तर्क दिए

जबलपुर एसपी ने बताया "आरोपियों तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसी को संबंधित प्लेटफॉर्म से आईपी लॉग, सब्सक्राइबर विवरण और अन्य तकनीकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है. इस बीच आरोपी अपना ठिकाना बदल देते हैं, धनराशि स्थानांतरित कर देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिटा देते हैं." एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए असम, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के डीजीपी को भी तलब किया था.

असम पुलिस द्वारा पेश स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया "मध्य प्रदेश पुलिस ने सायबर धोखाधड़ी के मामले में 8 जुलाई 2026 को असम पुलिस से संपर्क किया था. 11 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर 19 जुलाई को जबलपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया."

दो राज्यों के डीजीपी को मिली चेतावनी

पश्चिम बंगाल और झारखंड पुलिस महानिदेशक की तरफ से उपस्थित अधिवक्ताओं ने बताया "संबंधित अधिकारी अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के कार्यों में व्यस्त हैं. वे व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट चाहते हैं. संबंधित अधिकारी अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए तैयार हैं. इस पर एकलपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के पुलिस महानिदेशकों का रवैया बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है."

एकलपीठ ने चेतावनी देते हुए कहा "आदेशों का लापरवाही से पालन किये जाने को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता." भारत सरकार की तरफ से उपस्थित स्टैंडिंग काउंसिल से एकलपीठ ने सायबर धोखाधड़ी से निपटने के मौजूदा संस्थागत ढांचे और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका के संबंध में बार-बार पूछा लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 31 जुलाई को

कोर्ट में उपस्थित साइबर लॉ में डिप्लोमा करने वाले अधिवक्ता आयुष तिवारी ने इस मामले में कोर्ट की मदद करने इच्छा व्यक्त की. एकलपीठ ने उनकी शैक्षणिक योग्यता ने उन्हे न्याय मित्र के तौर पर नियुक्त करने के आदेश जारी किये. न्याय मित्र अधिवक्ता ने जांच में कमियों को उजागर करते हुए बताया "अलग-अलग राज्यों में साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए कोई प्रभावी और स्टैंडर्ड तरीका नहीं है. एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है."

Last Updated : July 22, 2026 at 2:40 PM IST

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