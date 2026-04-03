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शिवराज के बेटे के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, कार्तिकेय ने लगाया था मानहानि का केस

राहुल गांधी और कार्तिकेय चौहान से जुड़ा मामला पहुंचा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय ने राहुल गांधी पर लगाया था मानहानि का दावा.

MP HC RAHUL GANDHI KARTIKEYA CASE
शिवराज सिंह के बेटे के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 2:53 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 3:06 PM IST

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जबलपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय चौहान का मामला जबलपुर हाई कोर्ट पहुंच गया है. कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का दावा किया था. यह मामला 2018 में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया था. इसी मामले में राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट का समन पहुंचा है, जिसे राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

पनामा पेपर लीक को लेकर शिवराज सिंह पर लगाए थे आरोप

2018 में राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने झाबुआ में एक चुनावी सभा के दौरान पनामा पेपर लीक मामले का उल्लेख किया था. इस भाषण में राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान पर भी आरोप लगाए थे. उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा था कि इसी पनामा पेपर लीक में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम आया, तो पाकिस्तान जैसे देश ने उन्हें जेल भेज दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में नाम आने के बाद भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय पहुंचे थे कोर्ट

2018 में ही कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जाहिर की थी. कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल के एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज करवाया था. कार्तिकेय की ओर से कहा गया था कि इस भाषण ने मेरे और मेरे परिवार के सम्मान को ठेस पहुंची है. इसका फायदा चुनाव में लिया गया है. दरअसल, एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया था. इसी समन को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होगी कार्तिकेय-राहुल मामले की सुनवाई

अब यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंच गया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच में इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी. इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 के तहत सुनवाई होनी है.

बाद में बयान से पलट गए थे राहुल गांधी

हालांकि राहुल गांधी ने इसके बाद इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह कहा था कि पनामा पेपर में जो नाम सामने आया है, वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं है. वे इस मामले में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मध्य प्रदेश में इतने ज्यादा घोटाले हुए हैं कि उसने उन्हें भ्रमित कर दिया था. शिवराज सिंह का नाम तो व्यापम घोटाले में जुड़ा हुआ है.

अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल के लिए नियत की गई है. 10 अप्रैल को इस मुद्दे पर अब तक की जो कार्रवाई हुई है, उसको लेकर भी चर्चा होगी और यह भी तय हो जाएगा कि यह मामला आगे चलेगा या नहीं चलेगा.

Last Updated : April 3, 2026 at 3:06 PM IST

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