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शिवराज के बेटे के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, कार्तिकेय ने लगाया था मानहानि का केस

जबलपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय चौहान का मामला जबलपुर हाई कोर्ट पहुंच गया है. कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का दावा किया था. यह मामला 2018 में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया था. इसी मामले में राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट का समन पहुंचा है, जिसे राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

पनामा पेपर लीक को लेकर शिवराज सिंह पर लगाए थे आरोप

2018 में राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने झाबुआ में एक चुनावी सभा के दौरान पनामा पेपर लीक मामले का उल्लेख किया था. इस भाषण में राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान पर भी आरोप लगाए थे. उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा था कि इसी पनामा पेपर लीक में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम आया, तो पाकिस्तान जैसे देश ने उन्हें जेल भेज दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में नाम आने के बाद भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय पहुंचे थे कोर्ट

2018 में ही कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जाहिर की थी. कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल के एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज करवाया था. कार्तिकेय की ओर से कहा गया था कि इस भाषण ने मेरे और मेरे परिवार के सम्मान को ठेस पहुंची है. इसका फायदा चुनाव में लिया गया है. दरअसल, एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया था. इसी समन को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी है.