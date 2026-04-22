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8 माह से पति को तलाश रही थी महिला, HC में बंदी प्रत्याक्षीकण याचिका से पता चला कि पति दुनिया में नहीं

जबलपुर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्याक्षीकण याचिका लगाने पर महिला को 8 माह बाद पता चला कि उसके पति की मौत हो चुकी है, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराने के बाद से था गायब.

Jabalpur High Court Habeas Corpus Petition
जबलपुर हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 9:15 PM IST

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जबलपुर: शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से इलाज के लिए भर्ती पति के गायब होने के खिलाफ पीड़ित पत्नी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. सरकार की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़ित के पति की मौत 8 माह पहले ही हो गयी थी. लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था. याचिकाकर्ता ने खुद कपड़ों के आधार पर अपने पति की शिनाख्त की है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी है कि अन्य मांग के संबंध में वह याचिका दायर करने में स्वतंत्र है.

अस्पताल से गायब हो गया था पति

जबलपुर के लाल माटी घमापुर क्षेत्र निवासी प्रीति विश्वकर्मा की तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि उसने अपने पति किशोर नारायण राव विश्वकर्मा उम्र 60 साल को इलाज के लिए 12 अगस्त को सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया था. दूसरे दिन वह शाम को पति से मिलने गयी तो वह गायब थे. पति के गायब होने के संबंध में उसने सखी ऐप में शिकायत की थी.

ऐप के माध्यम से संबंधित गढ़ा थाने को घटना की जानकारी दी गयी थी. राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की थी.

CCTV में अस्पताल से जाते नहीं दिखा था वृद्ध, लगाए गए थे पोस्टर

पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता के पति को तलाश नहीं पाने के कारण यह याचिका दायर की गयी है. याचिका की सुनवाई करते हुए युगल पीठ ने 17 फरवरी को लापता वृद्ध को पेश करने के आदेश जारी किये थे. याचिका पर 17 मार्च को हुई पिछली सुनवाई के दौरान जिला पुलिस की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज में संबंधित व्यक्ति जाते हुए नहीं दिखा है. संबंधित व्यक्ति की तलाश के लिए उसके पोस्टर भी लगाए गए हैं. पुलिस द्वारा उसकी तलाश जारी है.

इलाज के दौरान वृद्ध की मौत, अज्ञात समझकर मरच्यूरी में रखा शव

याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से बताया गया कि अस्पताल के कर्मचारी ने इलाज के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति की मौत होने के संबंध में जानकारी दी थी. पुलिस ने सूचना पर मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया था. अस्पताल में इलाज के दौरान अज्ञात वृद्ध की मौत होने जाने के कारण उसे मरच्यूरी (पोस्टमार्टम हाउस) में रखा गया था. लाश पर किसी ने दावा नहीं किया तो अज्ञात समझकर विधि अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया था.

कपड़ों के आधार पर शव की पहचान

याचिकाकर्ता महिला द्वारा 9 अक्टूबर को पति के लापता होने की रिपोर्ट गढ़ा थाने में दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट दर्ज करवाने के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने पति की जो फोटो दी थी. वह सात से आठ साल पुरानी थी. याचिकाकर्ता ने 20 मार्च को कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त कर ली है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनीष त्रिवेदी ने बताया कि "युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए पीड़ित अन्य कार्यवाही व मांग के संबंध में याचिका दायर करने स्वतंत्रता है."

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