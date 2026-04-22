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8 माह से पति को तलाश रही थी महिला, HC में बंदी प्रत्याक्षीकण याचिका से पता चला कि पति दुनिया में नहीं

जबलपुर हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

जबलपुर: शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से इलाज के लिए भर्ती पति के गायब होने के खिलाफ पीड़ित पत्नी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. सरकार की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़ित के पति की मौत 8 माह पहले ही हो गयी थी. लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था. याचिकाकर्ता ने खुद कपड़ों के आधार पर अपने पति की शिनाख्त की है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी है कि अन्य मांग के संबंध में वह याचिका दायर करने में स्वतंत्र है. अस्पताल से गायब हो गया था पति जबलपुर के लाल माटी घमापुर क्षेत्र निवासी प्रीति विश्वकर्मा की तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि उसने अपने पति किशोर नारायण राव विश्वकर्मा उम्र 60 साल को इलाज के लिए 12 अगस्त को सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया था. दूसरे दिन वह शाम को पति से मिलने गयी तो वह गायब थे. पति के गायब होने के संबंध में उसने सखी ऐप में शिकायत की थी. ऐप के माध्यम से संबंधित गढ़ा थाने को घटना की जानकारी दी गयी थी. राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की थी. CCTV में अस्पताल से जाते नहीं दिखा था वृद्ध, लगाए गए थे पोस्टर