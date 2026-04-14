सुनवाई का अवसर नहीं देना मौलिक अधिकारों का हनन, हाईकोर्ट ने संविदाकर्मी को किया बहाल
जबलपुर कोर्ट ने कहा, धारा 18(6) के तहत कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, ग्राम रोजगार सहायक को गैरहाजिरी का कारण पूछते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना था, जो नहीं किया गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 11:00 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनवाई का अवसर दिये बिना बर्खास्त किया जाना मौलिक अधिकारों का हनन है. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने एफआईआर दर्ज होने तथा 48 घंटो से अधिक निरुद्ध रहने के कारण संविदा कर्मचारी को नौकरी के हटाये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया.
सिहोर निवासी गोपाल सिंह की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति ग्राम कुंडियानातु में ग्राम रोजगार सहायक पद पर संविदा कर्मचारी के रूप में दिसंबर 2012 में हुई थी. उसके खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज होने के कारण जनपद पंचायत आष्टा के सीईओ ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया. जिसके खिलाफ उन्होंने कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की थी.
याचिकाकर्ता के खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज होने से जनपद पंचायत सीईओ ने उन्हें कर दिया था सेवा से बर्खास्त
कलेक्टर ने अपने आदेश में माना कि मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जारी निर्देशों के क्लॉज 16(1) में यह साफ तौर पर लिखा है कि अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ नामजद केस दर्ज होने पर उसे 48 घंटे से ज्यादा जेल में रखा जाता है, तो संविदा सेवा को समाप्त किया जा सकता है.
याचिकाकर्ता को न्यायालय ने आपराधिक केस में दोषमुक्त कर दिया था
याचिकाकर्ता को न्यायालय ने आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया था, जिसके खिलाफ उसने संभागायुक्त के समक्ष आवेदन दायर किया था. संभागायुक्त ने उसके आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी का डर था, इसलिए वह ग्राम पंचायत को बताए बिना गैरहाजिर रहा. धारा 18(6) में उल्लेख है कि अगर कोई संविदा कर्मचारी बिना इजाजत के एक महीने से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सेवा अपने आप खत्म हो जाएगी.
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कोर्ट ने पाया, याचिकाकर्ता बिना जानकारी के 30 दिन से ज्यादा ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं था
कलेक्टर द्वारा पास किए गए ऑर्डर को देखने पर पता चला कि पिटीशनर 30 अक्टूबर 2013 से अनुपस्थित था और बर्खास्तगी आदेश 9 नवंबर 2013 को जारी किया गया था. याचिकाकर्ता बिना जानकारी के 30 दिन से ज्यादा ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं था. एकलपीठ याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा कि धारा 18(6) के तहत कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, ग्राम रोजगार सहायक को गैरहाजिरी का कारण पूछते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने और कानून के अनुसार नए ऑर्डर जारी किया जाए.