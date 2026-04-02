नियुक्ति से 3 साल पहले के केस में महिला पटवारी को बनाया आरोपी, हाई कोर्ट से मिली राहत
कटनी में जमीन के फर्जीवाड़े में महिला को बिना आधार के आरोपी बनाने पर हाई कोर्ट सख्त, एफआईआर निरस्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 3:28 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने महिला पटवारी के खिलाफ दर्ज अपराधिक प्रकरण की एफआईआर निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं. हाई कोर्ट जस्टिस जस्टिस बीपी शर्मा ने आदेश में कहा है "महिला पटवारी की नियुक्ति के 3 साल पूर्व हुए विभागीय मामले में उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया. महिला पटवारी को आरोपी बनाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है."
शख्स की मौत के बाद मालिकाना जमीन पर विवाद
याचिकाकर्ता कुमारी राजनंदिनी मिश्रा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया "वह वर्तमान में कटनी जिले में पटवारी के पद पर पदस्थ है. उसके भाई की मौत साल 2021 में होने के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मार्च 2022 में उसे कटनी जिले के ग्राम भेडा में पटवारी के पद पर नियुक्ति किया गया."
"उसकी नियुक्ति से पहले गांव में नरेंद्र जैन के नाम पर जमीन थी, जिनकी साल 2016 में मौत हो गयी थी. उनकी मौत के बाद ये जमीन शासकीय अभिलेख में उनके वारिसों के नाम पर दर्ज हो गयी."
राजस्व विभाग की मदद से किया फर्जीवाड़ा
याचिका में बताया गया "एक अन्य व्यक्ति ने इस जमीन के लिए सीमांकन का आवेदन पेश करने पर राजस्व विभाग ने नरेंद्र जैन के नाम पर नोटिस जारी किया. प्रकरण की सुनवाई के बाद उनकी अनुपस्थिति में उन्हें अवैध कब्जाधारी घोषित कर दिया." इस पर हाई कोर्ट में उनके वारिसों की तरफ से याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया "एक व्यक्ति ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर मृत व्यक्ति के नाम पर नोटिस जारी करते हुए उसे अवैध कब्जाधारी घोषित किया है."
पुलिस ने महिला पटवारी के खिलाफ दर्ज किया केस
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये. स्लीमनाबाद पुलिस ने मई 2025 को उसके सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 166, 167, 182, 193, 197, 198, 199, 200, 208, 209, 218, 219, 420, 467, 468, 471, 120-बी और 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया.
याचिका में कहा गया "नियुक्ति के 3 साल पूर्व के मामले में उसे आरोपी बनाए जाने के खिलाफ दायर आवेदन को निरस्त कर दिया गया. इसके खिलाफ दायर अपील भी खारिज होने के कारण ये याचिका दायर की गयी है."
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सीमांकन के समय महिला की नियुक्ति नहीं तो आरोपी कैसे ?
एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "याचिका के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेज का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता सीमांकन करने वाली टीम की सदस्य नहीं थी. सीमांकन की रिपोर्ट को तैयार करने में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी. घटना साल 2018 की है और याचिकाकर्ता को साल 2021 में ही अनुकंपा के आधार पर पटवारी बनाया गया. जिस तारीख पर घटना हुई, उस समय याचिकाकर्ता नौकरी में भी नहीं थी. याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराधिक कार्रवाई जारी रखना कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा."