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नियुक्ति से 3 साल पहले के केस में महिला पटवारी को बनाया आरोपी, हाई कोर्ट से मिली राहत

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने महिला पटवारी के खिलाफ दर्ज अपराधिक प्रकरण की एफआईआर निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं. हाई कोर्ट जस्टिस जस्टिस बीपी शर्मा ने आदेश में कहा है "महिला पटवारी की नियुक्ति के 3 साल पूर्व हुए विभागीय मामले में उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया. महिला पटवारी को आरोपी बनाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है."

शख्स की मौत के बाद मालिकाना जमीन पर विवाद

याचिकाकर्ता कुमारी राजनंदिनी मिश्रा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया "वह वर्तमान में कटनी जिले में पटवारी के पद पर पदस्थ है. उसके भाई की मौत साल 2021 में होने के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मार्च 2022 में उसे कटनी जिले के ग्राम भेडा में पटवारी के पद पर नियुक्ति किया गया."

"उसकी नियुक्ति से पहले गांव में नरेंद्र जैन के नाम पर जमीन थी, जिनकी साल 2016 में मौत हो गयी थी. उनकी मौत के बाद ये जमीन शासकीय अभिलेख में उनके वारिसों के नाम पर दर्ज हो गयी."

राजस्व विभाग की मदद से किया फर्जीवाड़ा

याचिका में बताया गया "एक अन्य व्यक्ति ने इस जमीन के लिए सीमांकन का आवेदन पेश करने पर राजस्व विभाग ने नरेंद्र जैन के नाम पर नोटिस जारी किया. प्रकरण की सुनवाई के बाद उनकी अनुपस्थिति में उन्हें अवैध कब्जाधारी घोषित कर दिया." इस पर हाई कोर्ट में उनके वारिसों की तरफ से याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया "एक व्यक्ति ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर मृत व्यक्ति के नाम पर नोटिस जारी करते हुए उसे अवैध कब्जाधारी घोषित किया है."