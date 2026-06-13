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पासपोर्ट जमाकर बताया बलात्कार का केस दर्ज कराने वाली है पत्नी, हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

जस्टिस विशाल मिश्रा ने चार्जशीट दाखिल होने तक हर महीने संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराने और जांच में सहयोग करने के दिए निर्देश.

JABALPUR HIGH COURT
बलात्कार के आरोपी को हाईकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 9:17 PM IST

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जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. आरोपी का तरफ से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी देते हुए पासपोर्ट पेश कर बताया गया कि शिकायतकर्ता उसकी पत्नी है. जिसका अभियोजन पक्ष की तरफ से विरोध नहीं किया गया. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आवेदक को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. अदालत ने आरोपी से जांच में सहयोग करने को कहा है.

शिकायतकर्ता का आरोप, सन 2022 से 2026 तक शादी का झांसा देकर आवेदक ने किया शोषण

भोपाल निवासी फराज खान की तरफ से दायर किए गए आवेदन में कहा गया था कि शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर शाहजहांनाबाद पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ 376 ए, 323 ए, 506 और 376 (2) के तहत आपराधिक केस दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता के आरोप है कि सन 2022 से 2026 तक शादी का झांसा देकर आवेदक ने उसका दैहिक शोषण किया.

वहीं अग्रिम जमानत के आवेदक की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि शिकायतकर्ता उसकी पत्नी है. इस संबंध में उसने शिकायतकर्ता का पासपोर्ट भी पेश किया. शासकीय अधिवक्ता तथा आपत्तिकर्ता की तरफ से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया. उनकी तरफ से बताया गया कि आवेदक आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. सुनवाई के दौरान वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि कथित अपराध 2022 से 2026 तक जारी रहा. इसके अलावा दस्तावेज के तौर पर पेश किए गए पासपोर्ट से संकेत मिलता है कि शिकायतकर्ता वर्तमान आवेदक की पत्नी है.

चार्जशीट दाखिल होने तक हर महीने संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी होगी उपस्थिति

कोर्ट ने सुनवाई के बाद आवेदक को सशर्त जमानत का लाभ प्रदान किया. एकलपीठ ने आवेदक को निर्देशित किया है कि चार्जशीट दाखिल होने तक हर महीने के पहले हफ्ते संबंधित पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और जांच में सहयोग करे. सहयोग न करने की स्थिति में जमानत स्वत: रद्द हो जाएगी.

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