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पासपोर्ट जमाकर बताया बलात्कार का केस दर्ज कराने वाली है पत्नी, हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

बलात्कार के आरोपी को हाईकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत ( सांकेतिक तस्वीर )

जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. आरोपी का तरफ से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी देते हुए पासपोर्ट पेश कर बताया गया कि शिकायतकर्ता उसकी पत्नी है. जिसका अभियोजन पक्ष की तरफ से विरोध नहीं किया गया. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आवेदक को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. अदालत ने आरोपी से जांच में सहयोग करने को कहा है. शिकायतकर्ता का आरोप, सन 2022 से 2026 तक शादी का झांसा देकर आवेदक ने किया शोषण भोपाल निवासी फराज खान की तरफ से दायर किए गए आवेदन में कहा गया था कि शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर शाहजहांनाबाद पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ 376 ए, 323 ए, 506 और 376 (2) के तहत आपराधिक केस दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता के आरोप है कि सन 2022 से 2026 तक शादी का झांसा देकर आवेदक ने उसका दैहिक शोषण किया.