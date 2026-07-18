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माता सीता पर कथित टिप्पणी के मामले में भजन संध्या संचालक को अग्रिम जमानत

आवेदक संदीप तिवारी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि भजन संध्या के संचालन के दौरान उन्होंने रामचरित मानस की चौपाई सुनाते हुए उसकी व्याख्या की थी. जिसके कारण लोगों की भावना आहत हुई थी. इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया.

जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने सिवनी जिले में आयोजित एक भजन संध्या कार्यक्रम में दौरान माता सीता पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है. हाईकोर्ट जस्टिस देव नारायण मिश्रा ने एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि आवेदक के शब्दों का चयन शायद सही न हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसका इरादा जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का था.

याचिका में कहा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान का मौलिक अधिकार है और उसकी रक्षा करना अदालतों का दायित्व है. सरकारी अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है. आवेदक को अग्रिम ज़मानत का फ़ायदा दिया जाता है, तो समाज में गलत संदेश जाएगा और रोजमर्रा की ज़िंदगी में लोग गैर-ज़िम्मेदाराना बयान देंगे. जिससे बहुसंख्यक समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं.

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस अपराध के लिए तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. अगर बीएनएस की धारा 196 के तहत अपराध के नज़रिए से मामले पर विचार किया जाए, तो कलेक्टर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंज़ूरी की ज़रूरत होती है. वीडियो से साफ है कि आवेदक कवि ने साफ तौर पर कहा है कि लंका के निवासी या लंका की महिलाएं इस तरह बात कर रही थीं कि माता सीता पूरी लंका को नष्ट कर देंगी.

आवेदक का इरादा जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं था

जिस संदर्भ में वह दोहा सुनाया गया था, उसमें शब्दों का चयन शायद सही न हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक का इरादा जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का था. या वह धर्म के आधार पर लोगों के बीच कोई गड़बड़ी, दंगा, झगड़ा या अशांति पैदा करना चाहता था. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आवेदक को अग्रिम जमानत दे दी.