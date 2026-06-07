हाईकोर्ट से MPPSC को राहत, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा परिणाम घोषित करने की सशर्त अनुमति मिली
जबलपुर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के परिणाम सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने को कहा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 11:00 AM IST
जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान भर्ती परीक्षा-2024 के परिणाम घोषित करने की सशर्त इजाजत दे दी है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रणय वर्मा व जस्टिस जयकुमार पिल्लई की युगलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के परिणाम सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये हैं, जो अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे.
हरचंडी अहिरवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका
छतरपुर निवासी अतिथि विद्वान हरचंडी अहिरवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से उच्च शिक्षा विभाग व एमपीपीएससी द्वारा दिसंबर 2024 में जारी भर्ती विज्ञापनों को चुनौती देते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका में अनुभव के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत अंकों के प्रावधान, आरक्षण संबंधी लाभों से वंचित किए जाने तथा समान अवसर के सिद्धांत के उल्लंघन को लेकर आपत्ति जताई गई थी.
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हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए 17 मार्च 2026 को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन उनके परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी. परीक्षा परिणाम जारी किये जाने की अनुमति के लिए एमपी पीएससी की तरफ से हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था. जिसमें कहा गया कि परिणाम जारी नहीं होने से चयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और भर्ती प्रक्रिया रुक गई है.
डबल बेंच ने आयोग को गैर-याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करने की दी अनुमति
युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद आयोग को गैर-याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान की है. याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है. याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से उपमहाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी तथा आयोग की तरफ से अधिवक्ता आदित्य पचौरी ने पक्ष रखा.