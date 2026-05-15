अदालतों में अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख, फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन दिलाएगा जल्द न्याय
लोगों को जल्द न्याय दिलाने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में डिजिटल प्रयोग, फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन के जरिए जज के सामने होगी केस से जुड़ी छोटी-बड़ी जानकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 1:09 PM IST
जबलपुर: अदालतों में तारीख पर तारीख अब पुरानी बात हो जाएगी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक ऐसा डिजिटल प्रयोग कर रहा है. जिसमें पहली तारीख में जज के सामने केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी होगी और लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा. अलग-अलग विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम का नाम फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन रखा है. 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत इसका लोकार्पण कर रहे हैं.
जल्द न्याय दिलाने के लिए नई पहल
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कुल मिलाकर 462000 मामले अभी भी अलग-अलग अदालत में लंबित हैं. इन मामलों को तेजी से सुनवाई करने के लिए कई प्रयोग किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को तेजी से जल्द से जल्द न्याय मिल सके. लोक अदालत आर्बिट्रेशन मीडिएशन के जरिए मामलों को सुलझाया जा रहा है. वहीं पुराने पेंडिंग मामलों को प्राथमिकता से सुनने के लिए अलग से प्रयोग किया गया. बहुत हद तक इन कोशिशें से लोगों को जल्द न्याय मिला है.
फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्यूजन एम्पावरिंग कार्यक्रम
अभी भी जजों को न्याय देने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था. जिसमें न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए अलग-अलग विभागों की जानकारियां कई बार जज के सामने नहीं होती थी. इन जानकारी के जज तक पहुंचने में ही समय लग जाता था, इसकी वजह से मामलों को लंबित रखना पड़ता था. इसी समस्या का हल करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफार्म इंटीग्रेशन नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है.
चीफ जस्टिस करेंगे उद्घाटन
जिसका उद्घाटन 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं. यह कार्यक्रम जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में होगा. इसके जरिए न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम विभाग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और जज को अपने मामले से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी एक सिंगल क्लिक पर उनके स्क्रीन पर होगी. इससे फरियादी को जल्द न्याय मिलेगा. आरोपी को जल्द सजा मिलेगी और अदालत और वकीलों का समय बचेगा.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीजेआई सूर्यकांत, अति विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विधि ए मेघवाल व विशिष्ट अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह, जस्टिस मनमोहन, जस्टिस विधि एवं न्याय मंत्रालय नरसिम्हा, न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वराले, न्यायमूर्ति आर महादेवन, न्यायमूर्ति आलोक आराधे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं.
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एमपी में सफल होने पर दूसरे प्रदेश में किया जाएगा लागू
इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तमाम जज, मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा जबलपुर के सभी वरिष्ठ अधिवक्ता और समाज के गणमान्य लोग इकट्ठा होंगे. जिससे सभी इस व्यवस्था को समझ सकें. एडवोकेट आरके सिंह सैनी का कहना है कि "इस व्यवस्था के लागू होने के बाद सभी का फायदा होगा और कम समय में लोगों को सही न्याय मिल पाएगा. मध्य प्रदेश में होने वाला यह प्रयोग देश का पहला प्रयोग बताया जा रहा है. इसके सफल होने के बाद हो सकता है, इसे अन्य प्रदेशों में भी लागू किया जाए."