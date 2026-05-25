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गिरिबाला सिंह को HC से 2 दिन की मोहलत, जमानत याचिका सुनवाई की बढ़ी डेट

जबलपुर हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई बढ़ी, मध्य प्रदेश सरकार बोली जांच में सहयोग नहीं कर रहीं गिरिबाला.

HC GIRIBALA ANTICIPATORY BAIL
गिरिबाला की जमानत की सुनवाई बढ़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 4:25 PM IST

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जबलपुर: ट्विशा शर्मा मामले की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सोमवार को जबलपुर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द करवाने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई. गिरीबाला सिंह की ओर से इस मामले में जवाब देने के लिए समय मांगा गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.

गिरिबाला सिंह की जमानत मामले में बढ़ी तारीख

ट्विशा शर्मा मौत मामले में सास व रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी. ट्विशा के परिवार और वकील ने अग्रिम जमानत का विरोध जताया था और जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी. इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार 2:30 बजे सुनवाई हुई. जिसमें गिरिबाला सिंह की ओर से वकीलों ने जवाब देने के लिए समय मांगा है. इसलिए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 मई के लिए निश्चित की है.

ट्विशा पक्ष के वकील का बयान (ETV Bharat)

ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से पक्ष रख रहे एडवोकेट पीयूष तिवारी का कहना है कि "यह गिरिबाला सिंह का यह अधिकार है कि वह अपना जवाब पेश करें, इसलिए उन्हें जवाब पेश करने के लिए समय दिया गया है."

नोटिस की नहीं हुई थी तामिली, गिरिबाला की ओर से मांगा समय

गिरी वाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द करने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि "दरअसल गिरिबाला सिंह को नोटिस की तामिली नहीं हुई थी, इसलिए उनकी ओर से समय मांगा गया था. कोर्ट ने उन्हें 27 मई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है. इस बीच में महाधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी जबलपुर से शामिल हुए थे. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कहा गया है कि अब इस मामले में कोई भी पक्ष मीडिया में अपना बयान नहीं देगा. जो भी बात रखनी है, उन्हें जांच एजेंसियों के सामने रखनी होगी. इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है."

गिरिबाला सिंह जमानत याचिका मामले में महाधिवक्ता का बयान (ETV Bharat)

गिरिबाला पर पद के गलत इस्तेमाल का आरोप

गिरिबाला सिंह पर आरोप है कि वह पूर्व जज हैं और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने बेटे समर्थ को बचाने की कोशिश की है. उन्होंने इस घटना के बाद 45 प्रभावशाली लोगों को फोन लगाया था और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है. इसके साथ ही यह भी आरोप है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-मीडिया में बयान न दें दोनों पक्ष

वहीं मामले में प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि रिटायर्ड जज जांच में भी सहयोग नहीं कर रही हैं, इसलिए इनकी जिला अदालत से मिली अग्रिम जमानत को रद्द किया जाए. वहीं ट्विशा के पति समर्थ अपनी अग्रिम जमानत याचिका शर्मा पहले ही वापस ले चुके हैं. इसके बाद उसने जबलपुर जिला कोर्ट में शुक्रवार को सरेंडर भी कर दिया है. जिसके बाज जबलपुर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था. इसके बाद भोपाल पुलिस समर्थ को लेकर भोपाल आई और दूसरे दिन शनिवार को कोर्ट से सात दिन की रिमांड पर लिया. इसके साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई. जिसमें यह कहा गया है कि इस मामले से जुड़े कोई भी सदस्य मीडिया में बयान नहीं देंगे.

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