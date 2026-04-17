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बिना पढ़े आंखे बंदकर रिपोर्ट तैयार करती है पुलिस, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, एसपी ने मांगी माफी

बता दें, अस्थाई जमानत के लिए दायर आवेदन की सुनवाई करते हुए मंडला पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश गलत रिपोर्ट में कहा गया था कि POCSO व बलात्कार के अपराध में सजा से दंडित अभियुक्त की शादी है. हाईकोर्ट के आदेश पर मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने व्यक्ति रूप से उपस्थित होकर गलत रिपोर्ट पेश करने पर माफी मांगी.

जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने मंडला पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस बिना पढ़े आंखे बंदकर रिपोर्ट तैयार करती है. कोर्ट ने मंडला पुलिस अधीक्षक इस संबंध में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने पुलिस की रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए आवेदक को 20 अप्रैल तक अस्थाई जमानत दे दी है.

बलात्कार व पास्को के अपराध में मंडला जिला न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अभियुक्त अन्नू वनवासी ने हाईकोर्ट में अपील की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान उसकी तरफ से बड़े भाई की शादी होने के कारण अस्थायी जमानत प्रदान करने आवेदन दिया गया था. हाईकोर्ट ने संबंधित पुलिस थाने को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था. घुघरी थाने की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि 18 अप्रैल को याचिकाकर्ता के बड़े भाई की नहीं बल्कि उसकी खुद की शादी है.

हाईकोर्ट ने एसपी से इस संबंध में अधीनस्थ कर्मचारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने को कहा

युगलपीठ ने रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मंडला को तलब किया था. याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मंडला एसपी हाईकोर्ट में उपस्थित हुए और गलत रिपोर्ट पेश करने के लिए क्षमा याचना की. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद आवेदक को अस्थाई जमानत का लाभ देते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक इस संबंध में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें. जिससे भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो सके. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पैरवी की.