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किस मामले में कब मिल सकती है अग्रिम जमानत? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बताई गाइडलाइन

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अवैध शराब के केस में युवक को जमानत देने से किया इंकार. रूटीन की तरह नहीं मिल सकती अग्रिम जमानत.

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 12:28 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस राम कुमार चौबे की एकलपीठ ने अहम आदेश में कहा है "जमानत स्वविवेक का अधिकार है.अग्रिम जमानत देने का अधिकार खास तरह का है. अग्रिम जमानत देने की शक्ति का इस्तेमाल रूटीन तरीके से नहीं, बल्कि बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए. गंभीर मामलों में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा या प्रोटेक्शन देने से न्याय में देरी हो सकती है. जांच में काफी हद तक रुकावट आ सकती है, क्योंकि इससे कभी-कभी सबूतों से छेड़छाड़ या ध्यान भटक सकता है."

एक्साइज एक्ट में मांगी अग्रिम जमानत

मामले के अनुसार पन्ना के सिमरिया थाना पुलिस द्वारा एक्साइज एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण तहत दर्ज किया गया. आरोपी बब्लू उर्फ राम पाल यादव की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी. याचिका में कहा गया था कि उसके मवेशी शेड से पुलिस ने 65 लीटर शराब जब्त करते हुए भतीजे अनुज यादव को गिरफ्तार किया था. भतीजे के मेमोरेंडम के आधार पर उसे प्रकरण में आरोपी बनाया गया.

कोर्ट ने एक्साइज एक्ट का हवाला दिया

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "रिकॉर्ड से साफ़ है कि अवैध शराब आवदेक के मालिकाना हक वाले मवेशी शेड से बरामद हुई थी. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने का मामला है. इसके अलावा एक्साइज एक्ट का सेक्शन 59-1, सेक्शन 34(2) अग्रिम जमानत पर रोक लगाता है. एक्साइज एक्ट के सेक्शन 59-। के प्रोविज़न को देखते हुए एंटीसिपेटरी बेल आवेदन पर विचार करना कानूनी नहीं है." एकलपीठ ने इस आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज

हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस आरसीएस बिसेन की युगलपीठ ने कहा है "लंबित आपराधिक प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा को अवैध नहीं माना जा सकता." युगलपीठ ने दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है "याचिकाकर्ता के पास नियमित कानूनी उपाय जैसे जमानत आवेदन उपलब्ध हैं."

पुलिस से सभी मामलों की जानकारी मांगी

जबलपुर के गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि राजनीतिक दबाव के कारण उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा रखा जा रहा है. उसे वर्ष 2021 में आधी रात को घर से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन पर 3 बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया. तीनों बार राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड ने एनएसए को मंजूरी नहीं दी.

युगलपीठ याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज सभी लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराये तथा भविष्य में दर्ज होने वाले नए अपराधों की सूचना 24 घंटे के भीतर दी जाए.

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