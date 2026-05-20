ETV Bharat / state

किस मामले में कब मिल सकती है अग्रिम जमानत? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बताई गाइडलाइन

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस राम कुमार चौबे की एकलपीठ ने अहम आदेश में कहा है "जमानत स्वविवेक का अधिकार है.अग्रिम जमानत देने का अधिकार खास तरह का है. अग्रिम जमानत देने की शक्ति का इस्तेमाल रूटीन तरीके से नहीं, बल्कि बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए. गंभीर मामलों में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा या प्रोटेक्शन देने से न्याय में देरी हो सकती है. जांच में काफी हद तक रुकावट आ सकती है, क्योंकि इससे कभी-कभी सबूतों से छेड़छाड़ या ध्यान भटक सकता है."

एक्साइज एक्ट में मांगी अग्रिम जमानत

मामले के अनुसार पन्ना के सिमरिया थाना पुलिस द्वारा एक्साइज एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण तहत दर्ज किया गया. आरोपी बब्लू उर्फ राम पाल यादव की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी. याचिका में कहा गया था कि उसके मवेशी शेड से पुलिस ने 65 लीटर शराब जब्त करते हुए भतीजे अनुज यादव को गिरफ्तार किया था. भतीजे के मेमोरेंडम के आधार पर उसे प्रकरण में आरोपी बनाया गया.

कोर्ट ने एक्साइज एक्ट का हवाला दिया

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "रिकॉर्ड से साफ़ है कि अवैध शराब आवदेक के मालिकाना हक वाले मवेशी शेड से बरामद हुई थी. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने का मामला है. इसके अलावा एक्साइज एक्ट का सेक्शन 59-1, सेक्शन 34(2) अग्रिम जमानत पर रोक लगाता है. एक्साइज एक्ट के सेक्शन 59-। के प्रोविज़न को देखते हुए एंटीसिपेटरी बेल आवेदन पर विचार करना कानूनी नहीं है." एकलपीठ ने इस आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया.