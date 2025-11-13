ETV Bharat / state

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारी को नहीं किया रेगुलर, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश शासन के उद्यानिकी विभाग में 40 साल सेवा देने के बाद भी कर्मचारी की नियुक्ति को अवैध बताने पर हाई कोर्ट सख्त.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (ETV BHARAT)
Published : November 13, 2025 at 7:26 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उद्यानिकी विभाग के जिम्मेदारों ने कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं किया. हद तो तब हो गई, जब कर्मचारी द्वारा 4 दशक तक विभाग को सेवा दी गई लेकिन इसके बाद भी उसकी नियुक्ति को अवैध ठहरा दिया गया. कर्मचारी ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

मुख्य सचिव को कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस एम.एस. भट्टी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है "पूर्व में दिये गये आदेश के परिपालन में मुख्य सचिव द्वारा कार्रवाई के संबंध में ब्यौरा पेश किया जाये." मामले के अनुसार उप संचालक कार्यालय उद्यान जिला जबलपुर में कार्यरत राकेश कुमार चौरसिया की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था "उसकी नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी के रूप में 38 साल पूर्व हुई थी."

38 साल पहले हुई नियुक्ति को अवैध बताया

याचिका में कहा गया "नियमितीकरण की मांग करते हुए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए शासन को नियमितीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आदेश जारी किये. आदेश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा निर्णय में कहा गया है कि 38 वर्ष पूर्व जो नियुक्ति की गई थी, वह अवैध है, क्योंकि उस समय पद स्वीकृत नहीं थे."

नियमितीकरण के लिए समिति गठित करने का निर्देश था

याचिका में कहा गया "04 दशक तक सेवा लेने के दौरान उसकी नियुक्ति को अवैध नहीं ठहराया जा सकता. इतने लंबे समय से किसी कर्मचारी से अनवरत सेवा लेने के बावजूद भी स्थाई कर्मचारी का लाभ नहीं दिया, जोकि अनुचित है."

हाई कोर्ट ने पूर्व में अपने आदेश में मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश दिये थे "ऐसे कर्मचारी जोकि 10 वर्ष से अधिक सेवारत हैं और उनकी नियुक्ति अवैध या अनियमित है, तो ऐसे प्रकरणों में नियुक्तिकरण हेतु स्थाई समिति गठित की जानी चाहिये." एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई की बाद ये आदेश जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अधिवक्ता पंकज दुबे एवं अक्षय खंडेलवाल ने पैरवी की.

