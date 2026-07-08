आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी राहत, मानदेय को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
केन्द्र के अंशदान बढ़ाते ही मध्य प्रदेश सरकार ने अपने अंशदान में की थी कटौती, हाईकोर्ट ने 2019 से पूरा एरियर देने का दिया आदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 3:38 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मानदेय में कटौती के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने गलत माना है. हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने राज्य शासन की अपील पर सुनवाई के फैसला देते हुए कहा कि अब कार्यकर्ताओं को 2019 से मानदेय पर एरियर तो पूरा मिलेगा लेकिन उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा.
युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश में किया संशोधन
हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा अपने अंशदान में वृद्धि किए जाने का लाभ कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए था, न कि राज्य सरकार अपने हिस्से में कटौती कर उनका वास्तविक मानदेय कम कर दे.
युगलपीठ ने एकलपीठ के उस आदेश में संशोधन किया है जिसमें एकलपीठ ने बकाया राशि पर ब्याज देने के निर्देश दिए थे. अब कार्यकर्ताओं को एरियर तो मिलेगा लेकिन उस पर ब्याज नहीं मिलेगा. हाईकोर्ट ने राज्य शासन की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
केन्द्र के अंशदान बढ़ाते ही राज्य सरकार ने अपने अंशदान में की थी कटौती
यह मामला मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संगठन, भोपाल की एक याचिका से जुड़ा है. इस याचिका में कहा गया था कि 27 जून 2019 के बाद केंद्र सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाया था लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से के अंशदान में कटौती कर दी थी. इससे कार्यकर्ताओं को मिलने वाला कुल मानदेय बढ़ने के बजाय लगभग पहले जैसा ही रह गया और केंद्र के बढ़े अंशदान का लाभ उन्हें नहीं मिल सका.
मानदेय और एरियर भुगतान का आदेश सही, ब्याज नहीं मिलेगा
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 3 फरवरी 2026 को राज्य सरकार को 27 जून 2019 से पहले की व्यवस्था के अनुसार मानदेय बहाल करने और 6 माह के भीतर ब्याज सहित एरियर देने के निर्देश दिए थे. इस फैसल के बाद राज्य सरकार की अपील के बाद हाईकोर्ट की युगलपीठ ने मानदेय बहाली और एरियर भुगतान के आदेश को सही ठहराया लेकिन कहा कि मूल याचिका में ब्याज देने का कोई पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था. इस कारण ब्याज संबंधी निर्देश को निरस्त कर दिया गया है. युगलपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को अपने पूर्व अंशदान की व्यवस्था बनाए रखनी होगी तथा पात्र आंगनबाड़ी कर्मियों को ग्रेच्युटी का लाभ भी दिया जाएगा.
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सरकार को आंशिक राहत
हाईकोर्ट की युगलपीठ के इस फैसले से राज्य शासन को ब्याज के रूप में होने वाले बड़े वित्तीय भार से राहत मिली है, लेकिन मानदेय बहाली और एरियर का भुगतान एकलपीठ के फैसले के अनुसार ही करना होगा. अब इसका लाभ प्रदेशभर की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलेगा. शासन की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पैरवी की.