ETV Bharat / state

पोते की कस्टडी के लिए छिड़ी सास-ससुर और बहू के बीच जंग, मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई

भोपाल के एसडीएम कोर्ट के फैसले को महिला ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. बेटे की मौत के बाद बहू की अनुकंपा नियुक्ति.

dispute for custody grandson
पोते की कस्टडी के लिए हाई कोर्ट में सुनवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 1:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : भोपाल के एक रिटायर दंपती ने अपनी पुत्रवधू पर आरोप लगाया है कि उनके बेटे की मृत्यु के बाद उसने अनुकंपा नियुक्ति ले ली. इसके बाद वह हमें छोड़कर चली गई. वह अपने साथ हमारे नाती को भी ले गई. इस मामले में भोपाल एसडीम कोर्ट ने बुजुर्ग दंपती के पक्ष में फैसला सुनाया. वहीं, बहू का कहना है कि उसका बेटा अभी नाबालिग है और वह उसे दादा-दादी को नहीं सौंप सकती. इसी मांग को लेकर बहू ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

अनुकंपा नियुक्ति के बाद छोड़ गई बहू

भोपाल के गोविंदपुर में रहने वाले बुजुर्ग दंपती प्रमोद श्रीवास्तव और रंजना श्रीवास्तव ने एसडीएम कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसमें उनका कहना था "मेरे बेटे के निधन के बाद उसकी पत्नी यानी हमारी बहू प्रियंका को अनुकंपा नियुक्ति मिली. अब प्रियंका रेलवे में तृतीय श्रेणी की कर्मचारी है. जैसे ही प्रियंका को नौकरी मिली तो उसने हमारा घर छोड़ दिया और वह अलग रहने लगी."

भोपाल एसडीएम कोर्ट ने दिया दादा-दादी को सहारा

बुजुर्ग दंपती ने बताया "बहू के साथ हमारा नाती भी चला गया. नाती की उम्र अभी 10 साल से कम है. अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद से ही उनकी बहू हमारी सेवा नहीं कर रही है और हमें हमारा नाती वापस दिलवाया जाए." एसडीएम ने बुजुर्ग दंपती के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा "मध्य प्रदेश में माता-पिता वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रियंका को प्रमोद और रंजना का ध्यान रखना होगा. इसके साथ ही नाती भी अब दादा-दादी के साथ रहेगा."

सास-ससुर को आर्थिक दिक्कत नहीं

प्रियंका के एडवोकेट पुष्पेंद्र दुबे ने बताया "सास-ससुर और बहू का झगड़ा हो गया था. घरेलू हिंसा का मामला थाने तक पहुंच गया. इसके बाद से बहू सास-ससुर के साथ नहीं रहती. जहां तक सास-ससुर की आर्थिक स्थिति की बात है प्रमोद श्रीवास्तव सरकारी नौकरी से रिटायर हैं और उन्हें पैसे की किल्लत नहीं है. उन्होंने यह बात अपने आवेदन में नहीं लिखी है कि उन्हें आर्थिक परेशानी है. वे नाती को अपने पास रखना चाहते हैं."

महिला के वकील का तर्क- मामला घरेलू हिंसा का

अधिवक्ता पुष्पेंद्र दुबे का कहना है "एसडीएम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह नाबालिग बच्चे की कस्टडी दादा-दादी को दें. इसलिए एसडीएम के आर्डर को हमने हाई कोर्ट में चुनौती दी. प्रियंका ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि उसे अपने सास-ससुर की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पहले घरेलू हिंसा का मामला हो चुका है. इसलिए ऐसी स्थिति में वह उनके साथ नहीं रह पा रही है. इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की कोर्ट में हुई."

मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई 8 जनवरी को

एडवोकेट पुष्पेंद्र दुबे का कहना है "हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को यह सलाह दी है कि आपस में बैठकर इस मामले का निपटारा करें." मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 के लिए तय की है, इसमें यदि आपसी सहमति बनती है तो उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो कोर्ट फिर इसमें कोई फैसला देगी.

TAGGED:

MADHYA PRADESH HIGH COURT
BHOPAL SDM COURT DECISION
COMPASSIONATE APPOINTMENT
BHOPAL FAMILY DISPUTE
DISPUTE FOR CUSTODY GRANDSON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.