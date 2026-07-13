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पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम को हाईकोर्ट से झटका, वीजा जारी किए जाने की मांग वाली अर्जी खारिज

जबलपुर: पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता डॉ. सुनीलम को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने उनकी वीजा जारी किये जाने की अनुमति देने संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि अपील 14 साल लंबित है. अपील करने वाले वकील खुद ही मुकदमे में अंतिम सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं. ऐसे में अधिवक्ता खुद अपील को लंबा खींचने के लिए जिम्मेदार हैं. कोर्ट ने अर्जी रद्द करते हुए यह भी कहा कि आम तौर पर जनता में यह धारणा बनती है कि कोर्ट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं.

न्यायालय ने पूर्व विधायक सहित तीन को 2012 में सुनाई थी उम्रकैद की सजा

गौरतलब है कि न्यायालय ने पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता डॉ. सुनीलम सहित तीन व्यक्तियों को साल 2012 में मुलताई गोलीकांड मामले में हत्या, हत्या का प्रयास तथा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था. सत्र न्यायालय मुलताई के फैसले को उनकी तरफ से साल 2012 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. मामले में डाॅ. सुनीलम को सशर्त जमानत मिल गई थी.