ETV Bharat / state

डायल 112 के टेंडर में कोई गड़बड़ी नहीं, जबलपुर हाईकोर्ट का निविदा रद्द करने से इनकार

जबलपुर डायल 112 की टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज. डायल 100 की सेवाएं देने वाली BVG इंडिया लिमिटेड ने लगाई थी याचिका.

Jabalpur high court
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 7:20 PM IST

|

Updated : March 23, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने आम आदमी की सुरक्षा के लिए क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल की सेवा शुरू की थी, जिसे डायल 100 के नाम से जाना जाता था. डायल 100 में टाटा की सफारी गाड़ियां लगी हुई थीं. राज्य सरकार ने डायल हंड्रेड की जगह डायल 112 की नई सेवा शुरू की इसके लिए टेंडर निकाला गया.

इस निविदा में दो कंपनियों ने टेंडर भरा था. इसमें सिकंदराबाद की ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस कंपनी को ठेका मिला. उस कंपनी ने 972 करोड़ रुपये में यह टेंडर हासिल किया. इसके तहत उन्होंने 1200 स्कॉर्पियो गाड़ियां दी हैं. ये गाड़ियां पुलिस के पास रहती हैं और 112 पर डायल करके जो भी मदद मांगता है वहां तक यह गाड़ियां पहुंचती है.

अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी (ETV Bharat)

डायल 100 की सेवाएं देने वाली BVG इंडिया लिमिटेड ने लगाई थी याचिका

इस टेंडर को लेकर इस बात की काफी चर्चा थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी मात्र 30 लाख रुपए की है लेकिन इसके लिए हर गाड़ी पर लगभग 81 लाख रुपये क्यों खर्च किया गया? इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में BVG इंडिया लिमिटेड द्वारा एक याचिका भी लगाई गई.

Jabalpur high court
डायल 112 की टेंडर को चुनौती (ETV Bharat)

BVG इंडिया पहले मध्य प्रदेश में डॉयल 100 की सेवाएं देती थी और इस टेंडर में कंपनी की कीमत ज्यादा थी, इसलिए कंपनी को ठेका नहीं मिला था. उसने यह मुद्दा कोर्ट में उठाया कि जिस कंपनी को सरकार ने टेंडर दिया है वह टेंडर की पूरी शर्तों का पालन नहीं करती. याचिका में आरोप लगाया गया कि जिस कंपनी को ठेका मिला है उसने फर्जी दस्तावेज लगाए हैं.

राज्य सरकार की ओर से तर्क रख रहे अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने बताया कि BVG इंडिया लिमिटेड के सभी आरोपी की जांच की गई. लेकिन उनमें कोई तथ्य सही नहीं पाया गया. जिस कंपनी को ठेका मिला है उसने सभी शर्तों का पालन किया है. इसलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया. अभिजीत अवस्थी ने बताया कि हमने उन दस्तावेजों की जांच की है, जिनके बारे में कहा गया था कि वे फर्जी हैं. लेकिन वे सही पाए गए.

राज्य सरकार की तरफ से डायल 100 के लिए 972 करोड़ में 1200 गाड़ियां

डायल 112 के बारे में राज्य सरकार की ओर से भी यह जानकारी दी गई है कि 972 करोड़ में केवल 1200 गाड़ियां ही नहीं खरीदी गई हैं बल्कि इसमें कंपनी को 5 साल तक सेवाएं भी देनी हैं. इसके तहत लगभग 5500 कर्मचारियों को वेतन देना है, इसमें गाड़ी के स्टाफ के साथ ही कमांड सेंटर में काम कर रहे लोग शामिल हैं. इसके साथ ही कमांड सेंटर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी कंपनी को खर्च करना पड़ा है. गाड़ियों का संचालन और मेंटेनेंस भी कंपनी को ही करना है.

पुलिस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह घटना घटने की काफी देर बाद मौके पर पहुंचती है लेकिन जब से क्विक रिस्पांस व्हीकल की सेवाएं शुरू हुई है, तब से आम आदमी को इस बात की राहत होती है कि वह फोन लगाएगा और तुरंत ही कोई ना कोई उसकी मदद के लिए पहुंच जाएगा. कई बार घायलों की मदद के लिए भी यह सेवा बहुत कारगर है.

Last Updated : March 23, 2026 at 7:25 PM IST

TAGGED:

DAIL 112 JABALPUR HIGH COURT
MADHYA PRADESH HIGH COURT
ADVOCATE ABHIJEET AWASTHI HC
CHALLENGING DIAL 112 TENDER MP
JABALPUR HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.