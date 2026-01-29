ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार की अपील खारिज, सारे सबूत पेश नहीं करना बौद्धिक बेईमानी

जबलपुर : पन्ना में साढ़े 5 साल पहले एक महिला की जलने से मौत हो गई. मरने से पहले दिए बयान में महिला ने इसे हादसा बताया था. पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और गैरइदातन हत्या का मामला दर्ज किया. केस पर जब पन्ना जिला न्यायालय का फैसला आया तो पति को दोषमुक्त कर दिया गया. इसके खिलाफ अभियोजन पक्ष ने हाई कोर्ट में अपील दायर की. इस पर फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार यानी अभियोजन पक्ष पर तल्ख टिप्पणी की.

सरकार की ओर से दायर अपील खारिज

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस राम कुमार चौबे ने दायर अपील की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा "नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज किये गये मृत्युपूर्व बयान पेश नहीं कर अभियोजन ने बौद्धिक बेईनामी की है." युगलपीठ ने सुनवाई के बाद पत्नी की जलने से हुई मौत के बाद में आरोपी पति के दोषमुक्त किये जाने के खिलाफ सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया.

महिला की जलने से हुई थी मौत

पन्ना जिला न्यायालय द्वारा पत्नी की जलने से हुई मौत के मामले में आरोपी पति प्रकाश विश्वास को गैर इरादतन हत्या और दहेज उत्पीड़न के मामले में दोषमुक्त किया था. अभियोजन पक्ष यानी सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की.