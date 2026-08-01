ETV Bharat / state

मंत्री गोविंद सिंह को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत, चुनावी हलफनामे में संपत्ति गलत जानकारी देने संबंधी याचिका खारिज

मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ( ETV Bharat )