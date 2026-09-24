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छिंदवाड़ा सिरप कांड में डॉक्टर प्रवीण सोनी को राहत नहीं, तीसरी बार जमानत याचिका खारिज

हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए पीड़ित परिवार के अभिभावकों को अनावेदक (पक्षकार) बनाने के निर्देश जारी किये थे. जिसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया. एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

जबलपुर: छिंदवाड़ा सिरप कांड में हुई 26 बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है. हाईकोर्ट ने डॉक्टर की जमानत याचिका को तीसरी बार खारिज कर दिया है.

26 बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया था कि जहरीली कफ सिरप के निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. डॉक्टर होने के नाते उन्होंने अभिभावकों की सहमति से बच्चों का उपचार करते हुए दवा लिखी थी. याचिका में विगत एक साल से न्यायिक अभिरक्षा में होने का हवाला भी दिया गया था.

याचिका के सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि डॉक्टर होने के बावजूद भी प्रकरण में उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. डॉक्टर होने के कारण मरीज को अंतिम क्षण तक बचाने की कोशिश करना उनका दायित्व है. उनका ऐसा कभी इरादा नहीं था कि कफ सिरप से बच्चों की मौत हो जाए. इस कारण उन्होंने जमानत का लाभ देने की याचिका दायर की थी. इसके अलावा याचिका में अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने को भी चुनौती देते हुए चार्जशीट रद्द करने की मांग की थी.

पीड़ित पक्ष को याचिका में अनावेदक बनाने पर सहमति

याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से आग्रह किया गया कि पीड़ित पक्षों को भी याचिका में पक्षकार बनाया जाना चाहिये. हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने इस पर सहमति व्यक्त करने पर याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया. एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए जमानत याचिका और चार्जशीट रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया.

26 बच्चों की मौत का मामला

कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में छिंदवाड़ा और बैतूल में अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है. इस मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. इससे पहले निचली अदालत ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. डॉक्टर प्रवीण सोनी परासिया के सरकारी सिविल अस्पताल में बतौर पीडियाट्रिशियन पदस्थ थे. उन पर आरोप है कि वे अस्पताल में ड्यूटी के साथ निजी प्रैक्टिस भी कर रहे थे. आरोप है कि उन्होंने कई बच्चों को ऐसी दवा लिखी जिसके जिनके सेवन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और कई बच्चों में किडनी फेल होने की स्थिति बनी और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई.