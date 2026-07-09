IAS संतोष वर्मा मामले में फर्जी ऑर्डरशीट जारी, इंदौर के निलंबित जज की मुश्किलें बढ़ी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निलंबति सिविल जज की याचिका निरस्त की. आपराधिक प्रकरण की कार्रवाई और निलंबन पर अहम आदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 2:02 PM IST
जबलपुर : फर्जी ऑर्डरशीट जारी करने के आरोप में निलंबित सिविल जज ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की. इसमें निलंबन रद्द करने की अपील की गई. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया "अपराधिक प्रकरण में कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई एक साथ नहीं होनी चाहिए." हाई कोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने ये याचिका निरस्त कर दी और कहा "प्रशासनिक अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है."
आईएएस संतोष वर्मा का मामला
निलंबित सिविल जज विजेन्द्र सिंह रावत की तरफ से दायर याचिका में कहा गया "उन पर आरोप है कि इंदौर में पदस्थ रहने के दौरान आपराधिक प्रकरण में आईएएस संतोष वर्मा को दोषमुक्त किये जाने के संबंध में 6 अक्टूबर 2020 को फर्जी आदेश जारी किये थे. वास्तव में आपराधिक प्रकरण लंबित था और आईएएस को पदोन्नति का लाभ मिल सके, इसके लिए ऐसा किया गया था. हाई कोर्ट ने उन्हे निलंबित करते हुए अपने विशेष अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए 19 दिसम्बर 2025 को चार्जशीट व कारण बताओ नोटिस जारी किये थे."
विभागीय कार्रवाई से केस प्रभावित होने की दलील
याचिका में विभागीय कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गयी. ये भी तर्क दिया "घटनाक्रम से जुड़ा आपराधिक मामला लंबित रहने के दौरान विभागीय कार्रवाई की गयी. घटना साल 2020 की है, जबकि चार्जशीट दिसंबर 2025 में जारी की गई. इतने लंबे समय के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना अनुचित है और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है. आपराधिक मुकदमा और विभागीय कार्रवाई एक जैसे आरोपों पर आधारित है. दोनों में गवाह, दस्तावेज और सबूत एक ही हैं. विभागीय कार्रवाई जारी रखने से आपराधिक मुकदमे में याचिकाकर्ता के बचाव पर गंभीर असर पड़ेगा."
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया "विभागीय कार्रवाई और आपराधिक कार्रवाई एक जैसे तथ्यों पर आधारित हों तो विभागीय कार्रवाई को रोकना बेहतर होगा." शासकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा "याचिकाकर्ता के पास जांच अधिकारी के सामने अपना बचाव पेश करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान अपनी बेगुनाही साबित करने का पर्याप्त अवसर है."
याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं. न्यायिक अधिकारी की ईमानदारी पर सवाल उठता है. ये आरोप फर्जी फैसला तैयार करने और आरोपी को गैर-कानूनी लाभ पहुंचाने से संबंधित है. आपराधिक कार्रवाई और विभागीय जांच को एक साथ जारी रखने पर कोई कानूनी रोक नहीं है.