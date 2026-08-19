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NTCA ने मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को कितना दिया फंड, 10 साल का पेश करे डाटा: हाईकोर्ट

जबलपुर: मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को पर्याप्त फंड नहीं दिए जाने तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं किये जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस वी पी शर्मा की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व को विगत दस सालों में दिये गये फंड के संबंध में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) को डाटा पेश करने के निर्देश जारी किये हैं. इसके अलावा हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देश के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए भी निर्देश जारी किये हैं.

मुंबई के चेम्बूर निवासी अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि "कान्हा टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की मौत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. उस याचिका में कहा गया गया था कि अप्रैल व मई माह में कान्हा टाइगर रिजर्व में आठ बाघों की मौत हुई है. रिपोर्ट के अनुसार मौतों से पहले उनकी शारीरिक स्थिति में स्पष्ट गिरावट देखी गयी गयी. इन मौतों का कारण संदिग्ध कैनाइन डिस्टेंपर वायरस माना गया है.

टाइगर रिजर्व के भीतर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बाघों की मृत्यु का सिलसिला वर्तमान में भी जारी है. याचिका में राहत चाही गयी है कि निवारण और निगरानी संबंधी उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाये."

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के निर्देश

युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को बाघों की सुरक्षा के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों करने के निर्देश जारी किये थे. इसके अलावा कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के लिए डॉग को कोरेंटाइन व वैक्सीनेशन दिये जाने के निर्देश जारी किये थे. याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया था कि वायरस की रोकथाम के लिए कान्हा नेशनल पार्क में के सीमावर्ती क्षेत्रों में दो हजार श्वानों का वैक्सीनेशन किया गया है.

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