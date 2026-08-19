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NTCA ने मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को कितना दिया फंड, 10 साल का पेश करे डाटा: हाईकोर्ट

जबलपुर हाईकोर्ट ने NTCA से मांगा मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व को पिछले 10 साल में दिये फंड का डाटा, SC के दिशा-निर्देश के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति का दिया निर्देश. रिपोर्ट सिद्धार्थ शंकर पांडे.

JABALPUR HIGH COURT DIRECTS NTCA
सांकेतिक तस्वीर (Source: Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 10:31 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 10:58 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को पर्याप्त फंड नहीं दिए जाने तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं किये जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस वी पी शर्मा की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व को विगत दस सालों में दिये गये फंड के संबंध में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) को डाटा पेश करने के निर्देश जारी किये हैं. इसके अलावा हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देश के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए भी निर्देश जारी किये हैं.

मुंबई के चेम्बूर निवासी अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि "कान्हा टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की मौत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. उस याचिका में कहा गया गया था कि अप्रैल व मई माह में कान्हा टाइगर रिजर्व में आठ बाघों की मौत हुई है. रिपोर्ट के अनुसार मौतों से पहले उनकी शारीरिक स्थिति में स्पष्ट गिरावट देखी गयी गयी. इन मौतों का कारण संदिग्ध कैनाइन डिस्टेंपर वायरस माना गया है.
टाइगर रिजर्व के भीतर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बाघों की मृत्यु का सिलसिला वर्तमान में भी जारी है. याचिका में राहत चाही गयी है कि निवारण और निगरानी संबंधी उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाये."

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के निर्देश

युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को बाघों की सुरक्षा के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों करने के निर्देश जारी किये थे. इसके अलावा कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के लिए डॉग को कोरेंटाइन व वैक्सीनेशन दिये जाने के निर्देश जारी किये थे. याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया था कि वायरस की रोकथाम के लिए कान्हा नेशनल पार्क में के सीमावर्ती क्षेत्रों में दो हजार श्वानों का वैक्सीनेशन किया गया है.

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याचिकाकर्ता की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में भी वायरस फैल सकता है. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किये थे.

सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के आदेश के बाद भी नहीं भरे गये रिक्त पद

याचिका पर बुधवार की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने टाइगर रिजर्व में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नवम्बर 2025 में आदेश जारी किये थे. इसके बावजूद भी प्रदेश के टाइगर रिजर्व में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है.

टाइगर रिजर्व में विगत 10 सालों में दिये गये फंड का डाटा दें

टाइगर रिजर्व के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा पर्याप्त फंड नहीं जारी किया जाता है. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रिक्त पदों में नियुक्ति किये जाने के निर्देश जारी किया. युगलपीठ ने मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व में विगत दस सालों में दिये गये फंड के संबंध में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को डाटा पेश करने के निर्देश जारी किये है. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुमान सिंह तथा अधिवक्ता प्रतीक रूसिया ने पैरवी की.

Last Updated : August 19, 2026 at 10:58 PM IST

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