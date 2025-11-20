ETV Bharat / state

राज्य सरकार की एनओसी के बिना किडनी ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू करे अस्पताल, हाईकोर्ट का आदेश

याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता स्वाति राय की हेल्थ कंडीशन दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है. वह हर दिन डायलिसिस करवा रही हैं.

JABALPUR HIGH COURT
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 10:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है राज्य सरकार की एनओसी के बिना याचिकाकर्ताओं के बीच किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर्जरी की जाए. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा है कि मरीज मौत के बिस्तर पर है और अपनी जिन्दगी की लड़ाई लड़ रहा है. यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि काबिल स्पेशलिस्ट डॉक्टर याचिकाकर्ताओं की हेल्थ कंडीशन की जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किडनी डोनेट की जा सकती है.

बीना निवासी श्रीमती स्वाति राय तथा बबीता पोधौ की तरफ से दायर की गई थी याचिका

बीना निवासी श्रीमती स्वाति राय तथा याचिकाकर्ता बबीता पोधौ की तरफ से दायर याचिका में किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर्जरी करने के न्यायिक आदेश जारी करने से राहत की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि स्वाति राय किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी पारिवारिक दोस्त बबीता पोधौ उन्हें किडनी डोनेट करने को तैयार हैं. किडनी ट्रांसप्लांटेशन की अनुमति के लिए पूर्व में भी उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी.

जिसका निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर्जरी करने के आदेश जारी किये थे. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अधिकारी और हॉस्पिटल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं. याचिकाकर्ता स्वाति राय की हेल्थ कंडीशन दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है. वह हर दिन डायलिसिस करवा रही हैं. भोपाल का एक हॉस्पिटल किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए राज़ी है. किडनी ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया को तेज किये जाने के न्यायिक आदेश जारी होने पर याचिकाकर्ता द्वारा एक जान को बचाया जा सकता है.

कोर्ट ने कहा- मरीज की वर्तमान हालत को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के बीच किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर्जरी की जाए

एकलपीठ ने पूर्व में पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि वर्तमान हालत को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के बीच किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर्जरी की जाए. इसके लिए भले ही राज्य सरकार ने एनओसी जारी नहीं की है. ऑपरेशन मुमकिन है और इससे किसी व्यक्ति की जान बच सकती है. इस मामले में तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है और राज्य को कोई और निर्देश लेने के लिए समय प्रदान नहीं कर सकते हैं.

हॉस्पिटल के अधिकारी किडनी ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ी सभी फॉर्मेलिटीज़ जैसे किडनी मैचिंग वगैरह करने के लिए आज़ाद हैं. किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन पिटीशनर के रिस्क पर किया जाएगा.

TAGGED:

MADHYA PRADESH HIGH COURT
HIGH COURT JUSTICE VISHAL MISHRA
JABALPUR NEWS
KIDNEY TRANSPLANTATION PROCEDURE HC
JABALPUR HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रतलाम में शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में किया परिवर्तन, प्राइवेट स्कूलों ने नहीं किया आदेश का पालन

मध्य प्रदेश में सब्जियों के दाम बेकाबू, शहडोल में भिंडी छू रहा सेंचुरी, महंगाई का तड़का

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को मिल रहे 18 हजार रुपए, मोहन यादव ने कही बड़ी बात

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को चढ़ाई एक्सपायरी डेट की सलाइन, वीडियो वायरल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.