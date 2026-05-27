ETV Bharat / state

गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मामले में फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट में 3 घंटे चली सुनवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को हुई रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को खारिज करने वाली याचिका पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित.

HC DECISION RESERVED GIRIBALA CASE
गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मामले में सुनवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत के मामले में बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान तमाम पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे. सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले की सुनवाई लगभग 3 घंटे तक चली. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मामले में हाईकोर्ट देर रात तक फैसला सुना सकता है.

हाईकोर्ट में गिरिबाला की जमानत याचिका पर 3 घंटे सुनवाई

जबलपुर हाईकोर्ट की एकल पीठ में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने लगभग तीन घंटे तक सभी पक्षों की दलीलों को सुना. सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस अग्रिम जमानत का विरोध किया गया. मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की ओर से आरोप लगाए गए की "गिरिबाला सिंह को जो अग्रिम जमानत मिली है, उसे रद्द किया जाए, क्योंकि गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर रही हैं. उन्हें जब भी नोटिस भेजा गया तो नोटिस तामील होने में समस्या खड़ी की गई. वहीं प्रशांत सिंह की ओर से आरोप लगाया गया है कि गिरिबाला सिंह जांच को प्रभावित कर रही हैं."

एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव का बयान (ETV Bharat)

'जल्दबाजी में दी गई जमानत', ट्विशा के शरीर पर चोटों का भी जिक्र

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से ही सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता ने भी अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए पक्ष रखा. तुषार मेहता की ओर से भी यह कहा गया है कि "गिरिबाला सिंह को जमानत बहुत जल्दबाजी में दी गई है." वहीं ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से अपना पक्ष रख रहे एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि "इस बहस के दौरान इन बातों पर भी चर्चा हुई, कि ट्विशा के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए हैं. जो उसकी मौत के पहले से थे.

'पूरी पड़ताल के बाद दी गई जमानत'

हालांकि रिटायर्ड जज की ओर से इन सभी आरोपों का खंडन किया गया है. गिरिबाला सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नित्य रामकृष्णन ने तमाम आरोपों का खंडन किया. नित्य रामकृष्णन का कहना है कि "गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत पूरी पड़ताल के बाद ही दी गई है. उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं. उनके कोई सबूत नहीं हैं, यह सभी आरोप बाद में सामने आए हैं.

सास ने ट्विशा को दिए थे 7 लाख, मामले में फैसला सुरक्षित

रिटायर्ड जज सिंह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने दहेज मांगा है, लेकिन गिरिबाला सिंह की ओर से रखे गए सबूत में बताया गया है कि उन्होंने अपनी बहू ट्विशा को खर्च करने के लिए 7 लख रुपए से ज्यादा की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की थी." हाई कोर्ट जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने पूरी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में सीबीआई की एंट्री भी हो गई है और सीबीआई को भी पार्टी बनाया गया है.

TAGGED:

BHOPAL TWISHA SHARMA DEATH CASE
TWISHA SHARMA SUICIDE CASE
TWISHA DEATH CASE CBI INVESTIGATE
MP HIGH COURT ON TWISHA CASE
HC DECISION RESERVED GIRIBALA CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.