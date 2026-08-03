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मध्य प्रदेश में 9 साल बाद सितंबर में होंगे छात्रसंघ चुनाव, जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में होंगे छात्रसंघ चुनाव, हाईकोर्ट में दो जजों की बेंच ने सुनाया फैसला. जबलपुर से विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

JABALPUR HIGH COURT DECISION
जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 5:29 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. 2017 के बाद अब एक बार फिर 2026-27 के लिए छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सितंबर माह में छात्र संघ के गठन करने का आदेश दिया है. लगभग 9 साल से बंद छात्रसंघ के चुनाव एक बार फिर से शुरू हो रहे हैं.

दो जजों की बेंच ने सुना छात्रसंघ चुनाव की याचिका

मध्य प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 2017 के बाद से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अदनान अंसारी नाम के एक छात्र ने याचिका दायर की थी. जिसमें छात्र ने छात्रसंघ चुनाव को दोबारा शुरू करने की मांग की थी. यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच में सुना जा रहा था. जिसमें जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल इसे सुन रहे हैं. सोमवार को दो जजों की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया.

एडवोकेट ने दी जानकारी (ETV Bharat)

कोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव कराने का दिया आदेश

छात्रों की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पक्ष रखने वाले एडवोकेट अक्षय दीप ने बताया कि "इसी साल सितंबर माह में छात्र संघ के गठन को लेकर राज्य सरकार को प्रक्रिया शुरू करनी होगी. इसके लिए राज्य सरकार को आदेशित किया गया है. राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक पहुंचेगी. एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी.

चुनाव प्रक्रिया पर संशय

हालांकि अभी यह तय नहीं है कि चुनाव किस पद्धति से होंगे, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव पहले ओपन तरीके से होते थे. जिसमें हर छात्र सीधे छात्रसंघ के पदाधिकारी के लिए वोट करते थे, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया बदल दी गई और क्लास रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से चुनाव होने लगे. अब देखना यह है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद किस तरह की चुनाव प्रक्रिया को अपनाता है.

मध्य प्रदेश की राजनीति में छात्र संघ चुनाव का खासा योगदान रहा है. आज की राजनीति के कई बड़े नेता छात्रसंघ चुनाव से निकलकर ही आए हैं. आज भी वह राजनीति में प्रासंगिक हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव के बंद होने के बाद राजनीति में प्रवेश का यह मुख्य तरीका बंद हो गया था. छात्र संघ चुनाव शुरू होने से दोबारा राजनीति में नए छात्र नेताओं को काम करने का मौका मिलेगा.

Last Updated : August 3, 2026 at 5:48 PM IST

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