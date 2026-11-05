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MP MLA के खिलाफ लंबित प्रकरणों की वापसी का अधिकार हाईकोर्ट के पास, 17 मामलों में आवेदन पेंडिंग

MP MLA के खिलाफ लंबित प्रकरणों की वापसी का अधिकार हाईकोर्ट के पास ( ETV Bharat )

जबलपुर: एमपी एमएलए कोर्ट में वर्तमान और पूर्व सांसद एवं विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरण में अभियोजन वापसी को लेकर सुनवाई हुई. इस संबंध में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण के अभियोजन वापसी के आवेदन की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी. इसे लेकर युगलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2025 में पारित दिशा-निर्देश का हवाला भी दिया. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की है.

जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में पूर्व और वर्तमान सांसद के साथ विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये थे. सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करते हुए, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित प्रकरण की निगरानी रखने के आदेश जारी किये थे.