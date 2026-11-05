MP MLA के खिलाफ लंबित प्रकरणों की वापसी का अधिकार हाईकोर्ट के पास, 17 मामलों में आवेदन पेंडिंग
एमपी-एमएलए कोर्ट में 17 मामलों में अभियोजन वापसी के आवेदन हैं लंबित. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हाईकोर्ट लेगा निर्णय. सिद्धार्थ शंकर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:36 PM IST
जबलपुर: एमपी एमएलए कोर्ट में वर्तमान और पूर्व सांसद एवं विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरण में अभियोजन वापसी को लेकर सुनवाई हुई. इस संबंध में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण के अभियोजन वापसी के आवेदन की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी. इसे लेकर युगलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2025 में पारित दिशा-निर्देश का हवाला भी दिया. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की है.
जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में पूर्व और वर्तमान सांसद के साथ विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये थे. सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करते हुए, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित प्रकरण की निगरानी रखने के आदेश जारी किये थे.
एमपी-एमएलए कोर्ट में 17 मामलों में अभियोजन वापसी के हैं आवेदन
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में लंबित प्रकरणों में 17 मामलों में अभियोजन वापसी की स्वीकृति के आवेदन किये गये हैं, जिन पर सुनवाई लंबित है. इसके अलावा एक प्रकरण में अभियोजन वापस लेने की जानकारी प्रस्तुत की गई थी.
याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान अभियोजन वापसी की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति का मामला युगलपीठ के समक्ष उठाया गया था. संबंधित पक्षकारों की तरफ से तर्क दिया गया कि धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने की अनुमति देने का कार्य हाईकोर्ट द्वारा किया जाएगा या पहले ट्रायल कोर्ट को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
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'अभियोजन वापसी का अधिकार हाईकोर्ट के पास'
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने इस मुद्दे पर 4 नवम्बर को निर्धारित तारीख पर सुनवाई की. इस दौरान शासन की तरफ से पैरवी के लिए उपस्थित हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता बी डी सिंह ने युगलपीठ को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2025 में जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि अभियोजन वापसी के आवेदन का परीक्षण करने का अधिकार हाईकोर्ट के पास है. युगलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की है.